Siempre Messi: golazo de tiro libre y triunfo en su debut en Inter Miami

Lionel Messi dio un verdadero show en su debut en el Inter Miami: fue el héroe con un golazo agónico de tiro libre, en la victoria por 2-1 frente a Cruz Azul, en el DRV PNK Stadium, por la primera fecha del Grupo Sur 3 de la Leagues Cup.

El primer gol de Messi con Inter Miami 🤯🤯👏👏



