Marcela Acuña dijo ser víctima de "tortura", pidió ver a su marido y solicitó acceso a un celular

sábado 22 de julio de 2023

Marcela Acuña, detenida junto a su esposo Emerenciano Sena y su hijo César por el crimen de Cecilia Strzyzowski, acusó en una nueva carta dirigida a la fiscalía a cargo de la causa, que está "cercenada en derechos básicos de personas que se hallan en situación de encierro".

"Me dirijo a ustedes para insistir en el pedido que realizaron tanto mi abogada, como los abogados de mi marido y mi hijo, de poder acceder a ver a mi familia considerando que hace un mes no he tenido contacto con ellos y, si bien estoy privada de mi libertad, no estoy vulnerada en mis otros derechos que al parecer parece que así es ya que a comparación de otros detenidos, sigo cercenada en derechos básicos de personas que se hallan en situación de encierro", escribió la mujer desde la Comisaría 6° de la capital chaqueña.