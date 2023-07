Mica Viciconte mostró desilusión en sus vacaciones por el norte argentino: “¡No vengan!”

Mica Viciconte viajó al norte argentino en compañía de Indiana y Fabián Cubero, su hijo Luca y otros familiares y amigos. El primer destino elegido para disfrutar en estas vacaciones de invierno fue Jujuy, donde lamentablemente se llevó una gran desilusión, según relató en sus redes sociales.

Después de recorrer Purmamarca y visitar las Salinas Grandes, la influencer se trasladó hacia el pueblo de Uquía, en la Quebrada de Humahuaca, para conocer la iglesia del lugar, pero al llegar un cartel le advirtió que se encontraba cerrada y la indignación fue total.

“Fuimos al pedo. Les aviso a los que están visitando que no vengan, este cartel que está puesto dice que a la tarde posiblemente, posiblemente, esté abierto para ver. ¡No vengan!”, exclamó en un video que compartió en Instagram. Esta excursión le quedó pendiente para un futuro, ya que luego se fue a Salta para continuar conociendo en compañía de sus seres queridos.

Hace unos días, el propio Cubero comentó que el viaje estaba ideado para compartir también con sus otras dos hijas más chicas, Sienna y Allegra, pero ellas se fueron a Orlando con Nicole y su pareja, Manu Urcera y, si bien estaba previsto que viajaran el día 16, la modelo y su grupo arribaron al país el 17, por lo que las nenas no pudieron ser de la partida al viaje norteño.

Pero Mica Viciconte sorprendió a sus seguidores de Instagram con una particular foto de Indiana Cubero, que viajó con ella al norte argentino para pasear en estas vacaciones de invierno. En uno de los recorridos que hicieron en familia, una mujer se acercó a la adolescente para pedirle una foto, y ella accedió amablemente con mucha simpatía.

Esta publicación surge en medio del conflicto con Nicole Neumann, con quien Fabián Cubero volvió a enfrentarse mediáticamente en las últimos días. Según las declaraciones del exfutbolista, aseguró que no pudo irse de vacaciones con todas sus hijas porque la top model no cumplió con el acuerdo que tenían pactado.



“Ya hay un convenio firmado y todo. No voy a tener las vacaciones que tendría que tener. No pasa nada igual, tranquilo, tendré a las nenas menos tiempo de vacaciones, qué se le va a hacer”, lamentó. ante las cámaras de Intrusos (América).