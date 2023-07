Romina Gaetani volvió a ser internada y detalló cómo se encuentra su salud

sábado 22 de julio de 2023

“Se descartó neumonía. Tengo una bronquitis intermedia que no llega a ser aguda. Todo se complica porque soy asmática. Creo que hay que volver a implementar los barbijos, en el trabajo seguro. Todo el mundo a mi alrededor está igual”, le había dicho Romina Gaetani a Teleshow, después de haber sido internada en la clínica Bazterrica en la noche del viernes de la semana pasada. A pesar de su malestar físico, en ese momento la actriz se mostraba de muy buen ánimo. Sin embargo, con el correr de las horas todo se fue complicando.

Así las cosas, el miércoles la intérprete de “Sola con la soledad” decidió pedir un traslado y, finalmente, pudo volver a su casa para hacer una interconsulta en otro nosocomio. Según explicó Nancy Duré en Socios del espectáculo, la actriz seguía sintiéndose mal. Y fue entonces cuando tomó cartas en el asunto su abogado, el doctor Ignacio Trimarco, quien anunció en diálogo con la periodista que iba a investigar junto a sus peritos médicos “una serie de hechos graves que sucedieron adentro de la clínica”, para así tener claro el panorama y, “en el caso de detectar alguna conducta negligente”, accionar judicialmente.

Lo cierto es que Gaetani debió volver a ser hospitalizada este viernes en un centro asistencial que la familia prefirió no revelar y, en la mañana del sábado, decidió recurrir a sus redes sociales para expresarse sobre lo que le tocó vivir en esta última semana. En primer lugar, le agradeció el apoyo a Adrián Suar y a la producción de Buenos Chicos, la tira de Polka que se encuentra grabando por estos días y cuyo debut es inminente por la pantalla de ElTrece, teniendo en cuenta “lo que implica armar el plan de grabación de cada día” y al que ella debió ausentarse.

Horas más tarde, Romina decidió hacer un descargo. “Ante el desagradable momento que viví el domingo pasado, en la internación anterior, 1:45 hs. de la madrugada llamé de urgencia como pude, ya que fui perdiendo tanto la visión como la movilidad, en primer lugar a Leo, mi hermano, luego a vos, Ignacio, que supiste contener un cuadro imposible para mí; inmediatamente te comunicaste con Leo. Él llegó, me abrazó y se quedó durmiendo a mi lado...”, comenzó diciendo en referencia a su letrado y a su pariente.

Y luego le agradeció a Trimarco por acompañarla y “darle seguimiento a una cadena de errores”, dejando en claro sus dudas sobre la atención recibida en el lugar. La actriz cerró el posteo con una frase contundente: “Aún sin digerir”. Cabe recordar que, en diálogo, con Walter Leiva para el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el abogado había señalado: “Romina está bien, estabilizada. Estaba con un problema de bronquitis severa. Actualmente está con muy poco aire por eso me pidió que transmita esto y despejar cualquier duda o temor”.

En relación a la situación de la clínica, el letrado agregó: “Le dieron un alta provisoria y ahora tiene que hacerse un estudio complementario y va a hacer una interconsulta con otro centro de salud, porque ocurrieron diversos hechos entiendo que de cierta gravedad. Yo no soy médico y no puedo alegar mala praxis ni nada por el estilo, pero nuestro equipo de peritos está analizando la historia clínica y la medicación que le fue suministrada para analizar si existe o no alguna conducta reprochable que dé lugar a una acción judicial”. Sobre cómo repercutió esto en la salud de la actriz, Trimarco concluyó: “Tuvo una crisis muy grave, pero gracias a Dios está estabilizada”.

Fuente: Infobae