Camila Homs le presentó a sus hijos a José Sosa

sábado 22 de julio de 2023

Desde que se separó de Rodrigo De Paul, Camila Homs se volvió una figura pública a raíz del boom mediático que tomó la ruptura y que el futbolista del Atlético Madrid inició una relación con la mismísima Tini Stoessel. Tras su regreso a Buenos Aires junto a los hijos que tuvo con su ex, ella firmó con la agencia Multitalent y creció en el último año en el rubro del modelaje y los medios masivos como conductora, modelo de campañas y pasarela y también como influencer superando el millón de seguidores en las plataformas digitales.

Al principio la modelo adoptó una postura combativa con respecto a la exposición mediática que tomaron los conflictos con su ex. Hubo denuncias cruzadas, versiones de infidelidad y hasta se filtraron chats privados entre ella y el jugador de la Selección Argentina. Aunque ahora, la relación es más cordial entre las partes y no trascienden las internas familiares. Incluso Camila confirmó que hay “un diálogo normal” con el padre de Francesca y Bautista.

Desde su ruptura con Rodrigo, a Camila se le conocieron públicamente dos nuevas parejas. Primero estuvo de novia con el empresario Charly Benvenuto a quien conoció porque es vecino de ella en Puerto Madero donde actualmente reside luego de vivir varios años en Europa. Con él hubo varios idas y vueltas, peleas de por medio hasta qué finalmente se confirmó la separación. Actualmente, Homs blanqueó su relación con otro deportista, se trata del actual jugador de fútbol de Estudiantes de la Plata, José Sosa.

En las últimas horas la modelo que pronto será participante del Bailando 2023 de Marcelo Tinelli, habló de su romance con el futbolista y dio detalles sobre cómo viene esta relación. Si bien al principio se mostró tímida o con miedo a lo que le vayan a preguntar en la pista, afirmo estar segura de su decisión y que no quería perderse esta oportunidad laboral.

“Está todo viento en popa. Nuestros hijos ya se conocieron y estamos súper bien, muy contentos”, comenzó diciendo Camila que es mamá de Francesca y Bautista ya que su novio también tiene dos hijas de su relación anterior. La nota fue en diálogo con Socios del Espectáculo y se mostró divertida y relajada por el presente que está viviendo.

Por otra parte, Homs contó cómo se conocieron y negó saber de antemano la profesión de Sosa. “Cuando lo vi, no sabía que era futbolista, después me enteré, pero no porque me lo haya dicho él. Me enteré por el entorno, porque teníamos una amiga en común”, sostuvo la conductora de Cucinare. Y reconoció: “No soy de juzgar para nada”. Es que el cronista del Trece, Walter Leiva, le preguntó si tenía algún problema con estar en pareja nuevamente con un jugador de fútbol.

“¿Te ves con un casamiento?“, insistió el periodista, aunque Camila prefirió no contestar por el momento esa pregunta. También hablaron sobre la familia ensamblada y cómo se llevan los nenes. En tanto Homs, reconoció: “La verdad todo muy bien. Estamos muy contentos”. Por último, el notero le preguntó si José era “un príncipe como su apodo”, ya que al futbolista le dicen de esa manera. A lo que la modelo cerró tentada: “Sí, sí.

Fuente: Infobae