Dani La Chepi reapareció en los medios luego de su problema de salud

sábado 22 de julio de 2023

Meses atrás, la ausencia en las redes sociales encendió las alarmas sobre la salud de Dani La Chepi. Siempre activa en sus cuentas, su principal fuente de trabajo, la humorista bajó el perfil y se guardó por un tiempo. Venía de una alta exposición mediática, disparada en Masterchef Celebrity, donde estalló una popularidad cimentada en años de un camino lento. En ese proceso, falleció su padre luego de luchar contra una enfermedad. Y de un momento a otro, Dani dejó publicar contenido.

Con el tiempo se supo que había ocurrido con Daniela Viaggiamari, tal el nombre que figura en su DNI. Primero lo adelantó Angel de Brito en sus redes sociales, y luego fue la propia humorista la que grabó un video agradeciéndoles a sus seguidores por la preocupación y el apoyo y dando detalles de su salud. “¿Qué es lo que tuve? Antes le decían ‘surmenage’, pico de estrés… Ahora le dicen ‘burn out’. La palabra técnica dicha por los médicos es trastorno de ansiedad y depresión, eso es lo que tuve”, admitió.

En este sentido, aprovechó su experiencia y su alcance masivo para concientizar sobre el tema. “Quiero, y puedo, decirles a las personas que sufren de ansiedad y de depresión que se puede salir, que esta frase de que ningún estado es permanente es real. Que claramente sentís que no, pero que vas a salir. Acá estamos, para seguir riéndonos juntos y divirtiéndonos. Retomando la vida de otra manera, de una manera más sana”, cerró La Chepi con su descargo y con un mensaje de esperanza, tanto para sí misma como también para los millones de seguidores que están atentos a sus movimientos.

Pasó un mes de su reaparición y la ex Masterchef vuelve de a poco a transitar el camino mediático y a dar algunas notas. “A comparación de cómo estaba hace tres meses atrás, siento que soy Messi”, le contó con su habitual estilo a las cámaras de Intrusos. Y enseguida bajó un cambio. “Estoy a medio motor, yendo muy despacito y en tratamiento y respetando mis tiempos, cosa que nunca hice en mi vida”, admitió.

“Hay un momento que el cuerpo no te da más. En mi caso tengo anorexia nerviosa, y de un día para el otro se me cerró el estómago y no comía, no me pude levantar de la cama literalmente”, explicó en relación a los primeros síntomas que encendieron las alarmas.

Después de recalcar la importancia de pedir ayuda y de no dudar en consultar a los profesionales de la salud, la humorista se refirió a cómo transitó el tiempo alejada de los medios y la exposición masiva: “Con estrés, miedo y ansiedad”, aseguró, y ensayó una autocrítica. “Yo vivo de esto y estamos criados en que no va haber un mañana. Pero si aprendí algo es que ningún estado es permanente y confié en mis médicos. Cuando te dicen que detrás de la oscuridad hay una luz, es verdad. No la ves, pero la hay”.

