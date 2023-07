La curiosa reacción de Lali Espósito al pedido de disculpas de Nacha Guevara

Pensé en llamar a Lali para la canción “Andate al Carajo” pero nunca contestó, por ejemplo”, dijo. Y redobló la apuesta: “Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos”. La ex Casi Ángeles se manifestó en Twitter, sin nombrar a la persona aludida y citando una canción propia. Y aunque fuera una respuesta de manera indirecta, muchas personas la dirigieron hacia Guevara. “Talk talk talk, pura mierda bb. Yo yo yo tiro flores bb”, escribió Lali citando un fragmento de su canción “Quiénes son?”, editada en su último álbum de estudio y en el que expone las habladurías de los haters y las críticas desmedidas que vienen aparejadas con la mega exposición. En el tema en cuestión cuenta con el aporte invaluable de Moria Casán, quien le grabó su icónico latiguillo “¡¿Quiénes son?!” para que se repitiera entre los versos. El reciente enfrentamiento entre La One y Guevara le puso más condimento al tema.

Pero cuando la olla estaba a punto de hervir, Nacha le bajó los decibeles al asunto. Lo hizo a través de un video que le envió a Ángel de Brito para que el periodista lo difundiera en LAM. “En primer lugar, y es lo que me importa: si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente, así que si tuve una frase inapropiada, te pido disculpas, Lali. Que es a quién le tengo que pedir disculpas, finalmente, y a nadie más. Mi intención era cantar una canción”, explicó desde los camarines del teatro donde presenta el espectáculo Nacha en pijama.

“Pensé en vos porque, de las cantantes jóvenes, sos la que me parece la más rebelde, la más independiente y la más auténtica en muchas cosas. Y esta es una canción que requiere de una fuerza especial para poder hacerla”, continuó, y ratificó que la invitación para el feat seguía en pie. ”Me encantaría que lo hicieras. Y si no, está todo bien. Sé que sos una mujer muy ocupada, que estás en Europa, la verdad no te preocupes mucho por estas cosas, que son boludeces. Seguí tu camino y seguí disfrutando de tu éxito, que es muy merecido”, cerró.

Con la pelota nuevamente de su campo, Lali recogió el guante y se expresó nuevamente a través de un mensaje a Brito, “Le tomamos las disculpas. A mí jamás me llamó ni escribió, por eso no entendí el reclamo. Pero todo mega con la gran Nacha”, replicó el periodista en su cuenta de Instagram.

“Me fijé en mis redes a ver si a mí se me pasó ver un mensaje porque no tengo notificaciones, pero no. No sé con quién habrá hablado, que dice que no he contestado”, sumó la cantante de “Soy”, abonando la teoría del malentendido. Habrá que ver si con el tiempo se restablecen las comunicaciones y se lleva a cabo la colaboración.

