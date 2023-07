Economía y el FMI acordaron los términos del staff agreement

domingo 23 de julio de 2023

Tras intensas negociaciones, el Palacio de Hacienda finalmente logró un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en la revisión del programa argentino y obtener los desembolsos previstos para el segundo semestre del año.

Mediante una comunicación conjunta, vía redes sociales, tanto las autoridades argentinas como el organismo informaron que “los equipos del Ministerio de Economía y Banco Central de Argentina y el Staff del FMI han finalizado lo aspectos medulares del trabajo técnico de la próxima revisión”.



La declaración también señala que “se han acordados los objetivos y parámetros centrales que serán la base para un “Staff Level Agreement” (acuerdo técnico) que se espera finalizar en los próximos días para luego avanzar hacia la revisión del programa de Argentina”.

Sentadas las bases para la reformulación, la letra final del acuerdo técnico se completaría en los próximos días de manera virtual entre Washington y Buenos Aires. Se espera que pueda conocerse el entendimiento hacia el miércoles o jueves de esta semana, según fuentes cercanas a la negociación.

La comunicación via redes sociales reconoce las desfavorables condiciones por las que atraviesa la economía argentina como consecuencia de la sequía que redujo en cerca de u$s20.000 millones los ingresos por exportaciones agropecuarias. Señala que el acuerdo “busca consolidar el orden fiscal y fortalecer las reservas reconociendo el fuerte impacto de la sequía, el daño a las exportaciones y los ingresos fiscales del país”.

1/ Los equipos del Ministerio de Economía y Banco Central de Argentina 🇦🇷 y el staff del FMI han finalizado lo aspectos medulares del trabajo técnico de la próxima revisión. pic.twitter.com/1BcV7p3cIN — FMI (@FMInoticias) July 23, 2023

Para alcanzar el entendimiento se realizaron numerosas gestiones tanto por parte de la delegación del Ministerio de Economía que viajó a Estados Unidos como del titular de la cartera, Sergio Massa, que estuvo negociando hasta última hora del sábado, según pudo saber Ámbito.

En medios oficiales se señala que la intervención tanto de la Casa Blanca como del Congreso de los Estados Unidos fue determinante para encarrilar las conversaciones.

El acuerdo alcanzado permitirá en lo inmediato destrabar unos U$S 4.000 millones en desembolsos previstos para fines de junio y que no fueron girados por los incumplimientos del país con las metas acordadas antes del impacto de la sequía. En el primer semestre del año, la Argentina no pudo alcanzar las metas de acumulación de reservas, déficit fiscal y financiamiento monetario del déficit.

El avance en la negociación llega en un momento clave ya que sobre fin de mes se deben realizar pagos por unos U$S 2.700 millones en un momento de fragilidad externa.

El Banco Central viene acumulando 7 semanas consecutivas de ventas netas en el mercado de cambios. En lo que va del mes el BCRA se desprendió de U$S 1.400 millones y de U$S 4.400 millones en el año.

Las reservas netas se ubican en terreno negativo en U$S 7.900 millones, según calcula Ecolatina.

Medidas

A partir de este entendimiento, se espera que en las próximas horas el Ministerio de Economía dé a conocer un conjunto de medidas.

En principio, y según pudo saber Ámbito de una alta fuente oficial, se anunciará un dólar diferencial para las economías regionales y el maíz. Este beneficio será para solo aquellos cupos de exportación y no para el mercado interno. El valor de este dólar agro se estima podría rondar los $350, pero no hubo confirmación oficial al respecto.

Asimismo, se establecerá el Impuesto PAIS a las importaciones referidas a servicios y productos suntuarios, pero estarán exceptuados de este tipo de cambio, los productos que se destinan a la canasta básica y los sectores vinculados a la energía. También, aquellos que exportan y también importan si pagan sus importaciones con las exportaciones no pagaran ni IVA ni el impuesto País.

“El objetivo de estas medidas es el fortalecer reservas y mejorar la recaudación impositiva”, explico a este diario una alta fuente del Palacio de Hacienda.

Resta conocer si el FMI enviará desembolsos anticipados por unos 8.500 millones de dólares. Asimismo, en cuanto se estipulará la meta de déficit fiscal (el actual acuerdo la prevé un desequilibro primario de 1.9% del PBI) y la meta de acumulación de reservas./ambito.com