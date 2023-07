Elon Musk confirmó que el logo de Twitter será una X

lunes 24 de julio de 2023

Elon Musk anunció nuevos cambios en Twitter. El magnate confirmó que la red social tendrá una despedida de la marca y el próximo logo ya está definido: será una “X”. De hecho, la URL X.com ya apunta a Twitter.com.

El magnate posteó un video de solo dos segundos con el tradicional pajarito celeste que luego muta a una “X”. El clip sumaba más de 44 millones de visualizaciones.

“Y pronto nos despediremos de la marca Twitter y, poco a poco, de todos los pájaros”, escribió en otros de sus posteos. Todo indicaría que el cambio del logo se llevaría adelante este mismo lunes. “Si se publica un logotipo X lo suficientemente bueno esta noche, lo publicaremos en todo el mundo mañana”, aclaró.

Sin embargo, esas no fueron las únicas insinuaciones que dio, sino que en otro tuit sostuvo: “Si X tiene el estilo más cercano a algo, debería, por supuesto, ser Art Deco”. Y finalmente, adjuntó una foto suya con un fondo negro con la letra elegida y concluyó: “No estoy seguro de qué pistas sutiles lo dieron, pero me gusta la letra X”.

El día que se lanzó Twitter: cómo era la red social cuando apareció

De repente, sin que nadie lo esperara, aparecía hace poco más de 17 años la red social que iba a cambiar para siempre la comunicación pública: Twitter. Los gobiernos de todo el mundo tienen una cuenta oficial en esta aplicación que el día de su lanzamiento tenía un aspecto muy distinto al actual.

El 15 de julio de 2006, día en el que se lanzó oficialmente la denominada “red del pajarito”, su nombre era Twittr, sin la e, porque trataba de emular a Flickr. Otra diferencia notoria es que el color corporativo era el verde y no el azul.

En realidad era un pequeño proyecto de investigación dentro de una empresa más grande, Odeo, que se consideraba un peldaño más en la búsqueda de llegar a la cumbre del desarrollo planeado: un servicio de podcasts y audios en red. Los responsables creativos de la red fueron tres desarrolladores surgidos de Google: Evan Williams, Biz Stone y Jack Dorsey.

Observando la simpleza de esa primera versión de la red da la sensación que se trata de algo mucho más antiguo, lo que demuestra la impresionante velocidad con que se dan los cambios en la era digital. Porque solo han pasado 17 años de aquel momento y ahora el aspecto parece vetusto.

Al ver aquellas capturas de pantalla de los primeros días de Twitter impresiona el diseño rígido, la tipografía pequeña y el escaso interlineado del texto. Otra particularidad es que, en los inicios deTwitter, para poder publicar un tweet había que utilizar la mensajería sms, la estrella del momento./ TN