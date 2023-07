Un juego de azar varias veces vacante pone en juego un premio enorme

lunes 24 de julio de 2023

Continúa sin aparecer un ganador en la modalidad más importante del juego del Brinco.

Durante este domingo, volvió a quedar vacante y para el próximo sorteo, se anunció que el próximo domingo habrá en juego 310 millones de pesos.

Los números sorteados en el pozo Tradicional del Brinco fueron el 30-25-23-16-12-33. El pozo quedó vacante. $281.478.350 será lo que pasará para el próximo sorteo.

En el Brinco Junior, en cambio, salieron los números 15-36-39-17-33-00. Un ganador de la provincia de Buenos Aires se llevó los ocho millones con los seis aciertos.

Se trata de un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos y su programa de premios.

El apostador elige al azar 6 (seis) números sobre un universo de 40 (cuarenta) que van desde el '00' al '39'. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador. El valor de la apuesta lo fija la Caja de Santa Fe mensualmente, al mes de Junio de 2022 es de $100.

El Brinco Junior es un sorteo adicional con un único premio de $8.000.000 que sólo se obtendría con seis (6) aciertos, no acumulable en caso de no haber ganadores. Es sin costo para el apostador. /El Once