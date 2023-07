Mercado Pago contra todos: como mide contra Personal Pay, Cuenta DNI y MODO

lunes 24 de julio de 2023

El mercado de billeteras digitales está que explota. Las transferencias (incluyendo pagos QR) entre apps crece al 206% anual, según cifras aportadas por Coelsa, la cámara compensadora.

Mercado Pago es rey absoluto con casi 80% de los fondos que mueven las apps. Y en la lucha por hacerse un lugar, billeteras bancarias y fintech desatan una lucha a puro descuento.

"El usuario final tiene una especie de 'algoritmo mental' para reconocer las promociones, los descuentos de cada día y con qué aplicación lograrlos", dice Jorge Larravide, experto en medios de pago.

Para Larravide, si bien queda mucho por hacer en inclusión financiera, por la crisis y búsqueda de promos ya existen más de 156 millones de cuentas, 122 millones bancarias y 34 millones fintech para un país de 46 millones de habitantes".

MODO, el gran retador de Mercado Pago: qué beneficios ofrece

MODO nació hace tres años, a partir de un esfuerzo conjunto de los bancos para ofrecer una billetera QR que pueda usarse de manera independiente (gestionando todas las cuentas y tarjetas en una sola app) o bien en el mobile banking de cada entidad. Ofrece las siguientes ventajas respecto a Mercado Pago:

No hace falta cargar saldo: se utilizan las cuentas de cada banco

Las promociones son acumulables con las que aplique cada una de las 35 entidades participantes

Los reintegros son en el momento y en efectivo, en la caja de ahorro bancaria configurada, más allá de pagar con saldo o tarjeta

Permite enviar y recibir dinero a la agenda de contactos y visibilizar los saldos de las cuentas en tiempo real

Federico Barallobre, CMO de MODO, indica a iProUP: "A través del hub de promociones, pueden conocer de manera simple y actualizada todos los reintegros a aprovechar con la app y con los bancos y cuáles se pueden acumular".

MODO actualiza todos los meses las rebajas en distintos rubros como supermercados (25% off), farmacias (30%) y gastronomía (20%), con topes de hasta $2.500 por cuenta y semana. Así que pueden dividirse tickets grandes si se poseen productos de más de un banco.

Con estos servicios, la app no para de crecer. Según el ejecutivo, "MODO ya supera los 12 millones de usuarios registrados, que vincularon 15 millones de cuentas bancarias y 13 millones de tarjetas de crédito". Contamos con el doble de personas que en 2022, lo que reafirma nuestra consolidación y evolución en la industria", completa.

CuentaDNI: qué descuentos ofrece

CuentaDNI nació como una app del Banco Provincia hace varios años, pero su fuerza en el mercado comenzó en 2020. Hoy posee más de 6,5 millones de usuarios que realizan unas 48 millones de operaciones por mes por $300.000 millones.

Desde la entidad bancaria afirman que, si bien con esta aplicación se pueden realizar cientos de operaciones, al tope de la valoración se ubican los descuentos en comercios.

Con todos los beneficios que otorga por mes, el banco permite ahorrar $30.000 a un único usuario, pero como la Cuenta DNI aplica hasta para menores de 13 años, una familia tipo puede pueden ahorrar hasta $120.000 pesos mensuales.

Entre los rubros más valorados, se ubican alimentos frescos (35% de descuento los sábados y domingos, con tope $3.000 por semana y persona) y los comercios de barrio (30% los miércoles y jueves, hasta $7.500).

Personal Pay, el nuevo jugador: qué ofrece

Personal es una muestra no solo del buen momento de las billeteras, sino del acierto de aprovechar su base de clientes de otro rubro para ofrecer más beneficios a los clientes y generar nuevos.

"A 1 año y medio de nuestra irrupción en el mundo fintech, más de un millón de usuarios son parte de la experiencia Personal Pay", confía a iProUP Martín Heine, director de Digital Growth de Telecom Argentina.

La app además ofrece la posibilidad de rentabilizar saldos a través de un fondo común al estilo de Mercado Pago y con rendimientos muy competitivos: en algunas de las últimas semanas, superó en rendimiento no sólo a la firma de Marcos Galperín sino también a Ualá.

Esta opción ya la usa casi el 60% de los usuarios, que dejan su dinero rindiendo hasta que lo requieran para sus compras diarias con QR o la tarjeta prepaga. También, para aprovechar los descuentos de la firma.

El programa de beneficios es uno de los más completos, con más de 50 marcas líderes, como PedidosYa (20%), supermercados (20%), gastronomía (25% y promos 2x1), entre otros.

N1U, la recién llegada: qué beneficios ofrece

Con la mira puesta en los jóvenes, n1u permite aprovechar todas las ventajas del mundo fintech y, además, incorporar criptomonedas. Facundo Corsi, CEO y fundador, asegura que "vienen creciendo al 80% mensual en descargas". Su foco es permitir a los jóvenes hacer transferencias, pagos QR, recargas de celular y SUBE y de dólar MEP.

Además, se especializa en recargas en portales de videojuegos (PlayStation, XBox, Steam) y en rentabilizar saldos con una vuelta de tuerca: el staking en criptomonedas.

"A partir de la experiencia en el sector gaming, descubrimos que siete de cada 10 jugadores no podían acceder a productos financieros. Por eso creamos esta all in one wallet", señala el directivo. Y añade que "los mayores de 13 acceden a un CVU y una tarjeta prepaga VISA que los incluye en el sistema financiero con múltiples beneficios".

Además, la billetera gamifica la experiencia del usuario: a medida que usa la tarjeta, va sumando monedas digitales n1u pass que podrá canjear por un café o un viaje en Cabify. /IproUP