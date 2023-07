Millonario robo a un comercio: uno de los detenidos es un ex empleado

lunes 24 de julio de 2023

Un millonario robo se registró en la madrugada del pasado lunes 17 de julio en un comercio ubicado en calle La Rioja al 700, en Barrio Sur, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad del local de venta de productos descartables.

Pablo Ibarra, propietario del comercio, indicó que uno de los ladrones era un ex empleado: "Me parece importante que se haya encontrado a los culpables del delito. Hace dos meses ya tuve un antecedente de robo pero no hice la denuncia pero bueno ahora este sujeto está detenido", dijo.

Si bien el caso está bajo investigación, Ibarra afirmó que la suma sustraída sería alrededor de $4.000.000. "Tengo la esperanza que se puede recuperar, pase la etapa de la angustia y estamos trabajando para recuperarlo. Sin embargo, tendré que hablar con proveedores y el personal para ver cómo podemos superar un robo de este tipo", detalló.

Detuvieron a los tres sujetos implicados en el robo

Este domingo por la tarde, la policía informó que la División de Robos y Hurtos llevó adelante una serie de allanamientos en los que logró el arresto de tres sujetos implicados en la causa. Además, se secuestraron un auto, dos teléfonos celulares y prendas de vestir.