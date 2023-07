El picante comentario de Russo al árbitro tras el empate agónico de River a Central

lunes 24 de julio de 2023

El Canalla estuvo adelante en el marcador en tres ocasiones, siendo la última un lindo gol de Pupi Ferreyra en el minuto 40 del segundo tiempo. Allí, Yael Falcón Pérez agregó seis minutos de descuento y Miguel Ángel Russo explotó. Luego, el DT local se volvió loco cuando el árbitro sumó uno más al tiempo a recuperar, que le permitió al Millonario llegar a la igualdad.

Con todo el enojo acumulado, el experimentado entrenador fue a buscar al referí a la mitad de cancha. Entre otras cosas, el ex Boca tiró: "Te dejaste llevar por [Martín] Demichelis. Vos también [señala al asistente 1]. ¡Demichelis te manejó todo! Los últimos minutos de descuento te los manejó Demichelis”.", le disparó a Falcón Pérez.

De Miguel Russo a Yael Falcón Pérez. 😳 pic.twitter.com/qKsozWaJr9 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 24, 2023



En contraposición, el árbitro les explicó su decisión a los jugadores y, después, al furioso Russo: "Se perdió tiempo acá, se perdió tiempo allá [...] No, no es normal. No es normal", les dijo efusivamente a los futbolistas de Central.

Luego, Falcón Pérez le contestó al DT del Canalla: "¡Es lo correcto! ¡Es lo correcto! Eran seis minutos, hubo una lesión y agregamos uno más. ¡No, Miguel! No me deje llevar por nadie, por nadie, por nadie. ¡Hicimos lo correcto!", respondió tajantemente.

La autocrítica del entrenador posterior al incidente con Flacón Pérez

Entiendo a la gente por la bronca, hay que estar preparado para este tipo de cosas, no quiero echarle la culpa al árbitro”, expresó Russo y agregó: “Hay que ser más pícaros, hay que seguir enseñándole a los chicos cómo es este juego”.



Más allá del triunfo que a Rosario Central se le escapó sobre la hora, como le había sucedido con Boca también de local, Russo afirmó que “hay muchas cosas buenas para rescatar, es positivo en muchas cosas. Tenemos ganas de ganar, con buena actitud, habrá que mejorar las pequeñas cositas… saber cómo manejar las últimas pelotas”.

Fuente: TyC Sports