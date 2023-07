Jhonny Deep fue hallado inconsciente en un hotel de Budapest

lunes 24 de julio de 2023

La semana pasada, Johnny Deep fue noticia por cancelar uno de los shows que iba a dar con su banda Hollywood Vampires en Budapest. Según informó un escueto comunicado minutos antes de que arranque el concierto del 18 de julio, el espectáculo tuvo que ser cancelado debido a una serie de “circunstancias inesperadas”.

El recinto del Papp László Budapest Sport Arena ya estaba lleno cuando la productora anunció la cancelación del show y las especulaciones se pusieron en marcha.

Mientras que algunos creyeron que se trataba de una broma y se mostraron bastante molestos ya que habían viajado desde otros países hasta la capital de Hungría, otros creían que la repentina decisión se debía a una complicación del estado de salud de alguno de los integrantes de la banda. De hecho, muchos pensaron que la fractura de tobillo que Deep se había hecho unas semanas antes podía ser el verdadero motivo.

Y si bien no estaban tan errados, la razón fue mucho peor que el malestar en el tobillo del artista.

Fue el periódico húngaro Blikk el que recientemente ha confirmado que el show no se pudo llevar a cabo porque el actor y músico había sido encontrado inconsciente en su habitación de hotel.

Al parecer, un equipo médico tuvo que desplazarse de urgencia hasta el Hotel Corinthia para poder atender al actor, motivo por el cual su actuación debió cancelarse de manera repentina.

“Todo estaba preparado, el escenario estaba listo. Ni siquiera se nos ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda también habían hecho un ajuste de sonido programado por la tarde. Nadie pensó siquiera en el hecho de que Johnny Depp no participaría, un colega también instaló su micrófono”, dijo una fuente cercana a la banda al medio húngaro.

Y si bien no se conocieron más detalles al respecto, los rumores de que podría tratarse de una sobredosis comenzaron a sonar fuerte. Es que, en el juicio que el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate tuvo contra su ex, Amber Heard, el intérprete reconoció llevar muchos años automedicándose y tomando todo tipo de sustancias: “He tomado esas sustancias para insensibilizarme ante los fantasmas, los demonios que seguían conmigo desde mi juventud. Básicamente me estaba automedicando’', confesó haciendo una especie de meaculpa.

Esta declaración sumado a algunas imágenes de la tarde previa al concierto en las que se puede ver a Depp bebiendo alcohol han alimentado las sospechas; culpando a sus excesos por haber tenido que cancelar el show. Hasta el momento ni el artista ni ningún miembro de la banda se ha pronunciado al respecto por lo que habrá que esperar a la fecha que esta noche Hollywood Vampires tiene prevista en Polonia para ver si dicen algo. /La Nación