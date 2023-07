Las medidas de Massa despertaron críticas de la oposición

martes 25 de julio de 2023

“Operativo llegar”, “devaluación encubierta”, “parche sobre parche”: las medidas que tomó Sergio Massa para intentar frenar el drenaje de reservas del Banco Central y aumentar la recaudación, en plena negociación con el FMI, fueron duramente cuestionadas por los candidatos presidenciales de la oposición. La decisión oficial reabrió, por otra parte, la disputa interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullirch respecto a cómo salir del cepo. Juntos por el Cambio volvió a mostrarse alerta porque las decisiones económicas condicionen a un potencial próximo gobierno.

El paquete de medidas incluyó, en los hechos, un encarecimiento del dólar ahorro, un nuevo tipo de cambio diferencial a $340 para alentar las exportaciones y un aumento sobre los impuestos a las importaciones. Este martes, todos los candidatos presidenciales estuvieron en La Rural, donde expusieron sus propuestas de gobierno y sus cuestionamientos a la más reciente decisión del Palacio de Hacienda.

“Esta telenovela de decisiones que no sabemos bien de qué se trata sigue atentando contra la previsibilidad de la Argentina”, afirmó Horacio Rodríguez Larreta, durante su exposición.

“Toda medida que tome este Gobierno, esta maraña de parche tras parche de anuncios que no sabemos bien lo que se entiende, toda medida que opere sobre los ingresos futuros la vamos a revisar. No es serio que hoy estén tratando de salvarse adelantando fondos del presupuesto del año que viene”, advirtió el jefe de gobierno porteño, desde la perspectiva de un posible gobierno desde diciembre.

En el equipo económico de Patricia Bullrich dan por descontado que las nuevas medidas traerán aparejadas un aumento inflacionario y la precandidata presidencial volvió a prometer una rápida salida del cepo cambiario.

“Vivimos en un país que necesita siempre dólares y lo único que se hace es ponerle un freno. Se puso un cepo al dólar que ha destruido y se ha comido todas las reservas. El cepo es un Pac-Man, en este último año se llevó 18.000 millones de dólares, que en vez de estar en el pueblo se fue para mantener un cepo ridículo que ha empobrecido a todos y ha dejado un banco central con cero reservas”, dijo.

“Nosotros somos conscientes cuando decimos que hay que sacar el cepo de manera inmediata, porque de lo contrario, los que tienen que invertir van a estar un año más sin hacerlo, esperando a que se levante. Si sacamos el cepo en un año, perdemos un año. Vamos a ir con las medidas desde el primer día”, agregó.

Las definiciones de la candidata a presidente volvieron a dejar en claro las diferencias que mantiene con su contrincante en la interna opositora, que se definirá el próximo 13 de agosto en las PASO.

Larreta también anunció que si gana las elecciones eliminará el cepo, pero apuntó, sin nombrarla, contra Bullrich: “Tenemos que ir a un tipo de cambio único, pero no el primer día. El que venga acá y diga que va a unificar el primer día, no es serio, porque no hay dólares en el Banco Central, necesitamos recomponer reservas y volver a construir confianza”, advirtió.

En paralelo, uno de los economistas más escuchados por los presidenciables del PRO, Carlos Melconian, también se encargó de cargar contra las recientes medidas tomadas por el ministro y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa: “Esto está mal desde el minuto cero, porque la telaraña cambiaria que armaste no tenía ninguna forma de terminar bien”, sostuvo.

“Lo que está claro acá es que la administración actual quiere llegar a las PASO sin devaluar, no quiere llegar rompiendo con el FMI. No quiere que la brecha se le escape de una magnitud ‘aceptable’. Y con todo eso tiene una inercia de US$100 millones de pérdida por día que no puede parar, y los vencimientos de deuda, sin reservas. Es una situación muy compleja”, agregó el economista de la Fundación Mediterránea.

Alfonso Prat Gay, exministro de Hacienda de Mauricio Macri y economista de referencia de la Coalición Cívica, calificó las medidas de Massa como una “devaluación encubierta”: “Lo llaman Paquete Fiscal...pero son todas medidas cambiarias! Si en cada medida alguno paga más pesos o recibe más pesos por cada dólar se llama DEVALUACIÓN. ‘Eso es pan para hoy y hambre para mañana’ grita el campeón mundial en patear los problemas para adelante y no resolver NADA”, expresó en Twitter, con una imagen de un panqueque, en alusión a Sergio Massa.

Pero no solo hubo críticas de Juntos por el Cambio. También Javier Milei aprovechó su visita a la Rural para cuestionar las medidas económicas del ministro candidato. “Este Gobierno no entiende el valor del sistema de precios y trata de corregir de manera violenta lo que no le gusta, cuando lo que está haciendo es distorsionando la señal de precios, maltratar la asignación de recursos, hundirnos y comprar una crisis más fuerte hacia adelante”, indicó.

“La situación con el FMI es precaria, Argentina no ha logrado cumplir las metas fiscales, las metas monetarias y además está muy lejos en términos de reservas internacionales netas”, agregó el libertario.

En el equipo del cordobés Juan Schiaretti, otro de los candidatos presidenciables que competirán en agosto, graficaron al paquete de medidas de Massa como “parche sobre parche” con los que el oficialismo apuesta a llegar al menos hasta las PASO sin un agravamiento serio de la crisis.

“Massa es un doble desesperado, como ministro de Economía y candidato a presidente, que ya no sabe qué hacer para sacar algún conejo de la galera que le dé una bocanada más de oxígeno. Son pésimas las medidas. Para la PASO faltan tres semanas, uno podría pensar que van a llegar sin problemas, pero la inestabilidad y la profundidad de la crisis es grave”, señaló uno de los principales dirigentes del armado del gobernador peronista./ TN