Tucumano radicado en Italia padece las altas temperaturas que azotan a Europa

martes 25 de julio de 2023

Desde unos 47 años, Fran vive en el sur de Italia y este martes en comunicación con Los Primeros TV vía zoom comentó su experiencia ante la ola de calor extremo que padece gran parte de Europa y en particular donde él vive, en el sur italiano en Taranto con temperaturas que rozan los 50°C.

"No sé explicar lo que estamos viviendo, nunca antes me tocó una situación como esta", expresó Fran en diálogo con Omar Nóblega. "Tal vez alguna nevada o algo por el estilo, pero tanto calor como el que estamos teniendo nunca, así no se puede trabajar", apuntó, mientras señala que por esas horas cerca de las 13 horas en Italia, la temperatura llegaba a los 46°C pero y el día anterior el termómetro trepó hasta los 49°C.

Eso ocurre en la parte baja de Italia, porque en el Norte las precipitaciones y la caída de granizo en los últimos días hicieron estragos. "El granizo era del tamaño de una naranja y dañó todos los cultivos de manzanas y otros frutales. Rompió todo, los vidrios de los autos también", describió Fran.

"Es la primera vez que veo esta situación muy dramática", confesó el tucumano que se dedica a la agricultura. "Hace años había mucha nieve y ahora hay muy poquita, así que está cambiando el clima", afirmó.

Fran manifestó que estuvo en España donde también hace mucho calor pero lo que le causó mayor sorpresa son las altas temperaturas en África, con 56°C. "No sé qué pasa", expresó con cierta sorpresa, aunque reconoció que estas situaciones están relacionadas directamente con el cambio climático.

Ante una consulta, manifestó que su finca sufrió las consecuencias de las altas temperaturas que le ocasionaron las pérdidas de la producción de uva, manzana, pera y caqui. "No pude sacar nada, se quemó toda la fruta", lamentó.

Sostuvo que "acá todo el mundo está en casa con aire acondicionado, no podemos salir porque nos morimos de calor. Quienes tienen que salir a trabajar tratan en lo posible de evitar las horas donde la temperatura es extrema, como a esta hora, a la una o a las dos de la tarde, no creo que haya gente que salga a trabajar porque es imposible".

Medidas preventivas

Son varios los países de la región mediterránea que están tomando fuertes medidas para evitar graves problemas de salud en la población. En el caso de Italia, la isla de Cerdeña tiene pronosticado unos 48ºC para los próximos días y el Ministerio de Salud avisó por condiciones de emergencia en 19 ciudades importantes, incluidas Roma, Nápoles y Cagliari.

El calor extremo estaría viniendo desde el hemisferio norte del planeta, más precisamente desde el oeste de China y, al mismo tiempo, se estima que las olas de altas temperaturas son cada vez más intensas y prolongadas por la gran cantidad de emisiones de combustibles fósiles.

El gobierno de Italia debió recurrir a una reunión de expertos para abordar la crisis que generó la ola de calor que golpea a toda Europa, pero a ciertas regiones con más fuerza debido a que las temperaturas superaron todo récord e impactaron en la vida social y económica.

Ese es el caso de Sicilia, una de las zonas más turísticas del país europeo. Allí, funcionarios realizaron una reunión de crisis para enfrentar los problemas de desabastecimiento de agua y cortes de luz que afectan a centenares de miles de sicilianos a raíz de la ola de calor con temperaturas que superan los 40 grados.

Para poner una muestra contundente de la crisis, Catania y sus alrededores fueron afectados por los cortes que dejaron sin ­electricidad a unas 500.000 personas. Por eso, la empresa E-Distribuzione, filial del gigante energético italiano Enel que controla la ­distribución de electricidad en el lugar, señaló en un comunicado que los daños a los cables enterrados se deben a la humedad y a que “la temperatura del asfalto es ardiente y se acerca desde hace semanas a los 50 ­grados”.