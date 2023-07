Encuentran ahogado al cocinero de la familia Obama en una isla en Massachusetts

martes 25 de julio de 2023

Las autoridades del estado de Massachusetts (EE.UU.) hallaron el lunes el cuerpo sin vida del cocinero personal del expresidente estadounidense Barack Obama (2009 - 2017), dentro de un lago en la isla de Martha’s Vineyard.

La policía local encontró el cuerpo de Tafari Campbell, quien trabajaba para los Obama desde que estaban en la Casa Blanca, según informaron las autoridades en un comunicado.

Campbell, de 43 años, se ahogó en un lago cercano a la residencia de los Obama en la exclusiva isla de Martha’s Vineyard, relató la policía, pero ni el expresidente ni su familia se encontraban en el área en el momento del incidente.

El exmandatario y su esposa, Michelle Obama, señalaron en un comunicado que Tafari era “parte de su familia” y recordaron que lo conocieron cuando trabajaba en la cocina de la Casa Blanca.

“Cuando lo conocimos, era un talentoso sous chef de la Casa Blanca: creativo y apasionado de la comida, y de su capacidad para unir a la gente”, dijo la pareja. “En los años siguientes, llegamos a conocerlo como una persona cálida, divertida y extraordinariamente amable que nos alegró un poco la vida a todos”.

“Por eso, cuando nos preparábamos para dejar la Casa Blanca, le pedimos a Tafari que se quedara con nosotros, y él aceptó generosamente. Ha formado parte de nuestras vidas desde entonces, y tenemos el corazón roto por su marcha”, añadieron Michelle y Barack Obama.

Las autoridades comenzaron las actividades de rescate en la noche del domingo después de haber sido alertadas de que una persona que estaba haciendo surf de remo había desaparecido.

Campbell está casado y tiene dos hijos gemelos.

No es la primera ocasión en la que fallece de manera repentina el chef de un ex presidente de Estados Unidos. Walter Scheib, chef de los ex presidentes Bill Clinton y George W. Bush, también murió ahogado en 2015 durante una excursión en el estado de Nuevo México.

(Con información de EFE y AP)