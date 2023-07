Trágico suceso: Fisiculturista fallece aplastado por una pesa de más de 200 kilos

martes 25 de julio de 2023

Este sábado el famoso fisicoculturista, Justyn Vicky, perdió la vida al estar realizando un ejercicio que hacía con mucha regularidad.

Los hechos ocurrieron en un gimnasio ubicado en la isla de Bali, cuando el joven al intentar ejecutar una sentadilla con 210 kilogramos encima.

Vicky intentó realizar este ejercicio con un peso que, al parecer, aun no dominaba; esto ocasionó que al momento de bajar ya no pudiera subir como se debe de hacer, no pudo quitarse todo ese peso de encima de su cuello, el cual terminó por vencerlo y cayéndole en esa zona.

Al lugar llegaron paramédicos para trasladar a Justyn a un hospital, donde fue valorado y sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.

Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para revertir el daño que le había causado el accidente, ya que, su cuello se partió y le afectó sus pulmones, los cuales estaban muy delicados.

Justyn Vicky era un fisicoculturista de Bali, también era un entrenados y contaba con un poca más de 30 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en el que compartía sus rutinas y cómo se preparaba para competir en las pruebas de culturismo.

⚠️ ADVERTENCIA ⚠️

Imágenes sensibles.

.

Muere Justyn Vicky, un fisiculturista de 33 años tras caerle una barra de 210 kilos en sentadilla pic.twitter.com/92iZl4sGju — Noticias Barquisimeto (@NoticiasBqto) July 23, 2023