Barbie luchadora: la increíble pelea en una sala de cine que se robó el protagonismo

martes 25 de julio de 2023

El reciente lanzamiento cinematográfico de Barbie ha cautivado a las audiencias, no solo por su calidad, sino también por las valiosas lecciones que imparte la película. Sin embargo, un incidente poco común sucedió al concluir una de las funciones, hecho que rápidamente se propagó en las redes sociales.

El video del incidente fue compartido en Twitter por el usuario @hswtear y ya ha recibido más de 4.500 me gusta. El usuario comentó de forma irónica: “Después de que Barbie nos enseñara a querernos entre todas”.

después de que barbie nos enseñará a querernos entre todas💘💘💘 pic.twitter.com/YXoa8AFYba — lou¡! (@hswtears) July 24, 2023

La confrontación se inició con una discusión entre dos mujeres, que escaló rápidamente cuando una de ellas empujó a la otra al suelo. A pesar de los intentos de un hombre por apaciguar la situación, la mujer que fue agredida retiró su calzado y comenzó a golpear enérgicamente el torso de la agresora. Los usuarios en línea no tardaron en reaccionar con comentarios como: “No sé por qué pensé que se estaban por abrazar todas”; “Cuanta sororidad se ve que les llegó el mensaje”; “Le pega con su zapatito rosa”.

Uno de los elementos distintivos de Barbie, tanto la muñeca de Matel como la película, es el uso preponderante del color rosa, que en la filmación de la película alcanzó niveles inusitados. Según la directora, Greta Gerwig, se agotó un tono específico de rosa a nivel global.

Este tono, conocido como "Fluorescent Pink" y de la marca Rosco, fue utilizado en su totalidad por la producción del filme. De manera que, por el momento, no queda más rosa "fluorescente" disponible para usar.

Impresionante: Barbie ya es récord en taquilla

Era un éxito esperable, pero quizá no de las proporciones que alcanzó, aquí en la Argentina, en los Estados Unidos y en resto del planeta. Barbie, la película con Margot Robbie, superó el millón de espectadores el fin de semana en nuestro país, en Norteamérica recaudó US$ 155 millones y en total, en todo el mundo, US$ 337 millones.

Todas estas cifras -las de la Argentina las predijimos el sábado- están por arriba de lo que calculaban los analistas. Con un costo de 150 millones de dólares, se esperaba que la comedia pop sobre la muñeca creada por Mattel lograra en sus tres primeros días en cartel en Norteamérica (los Estados Unidos y Canadá) alrededor de US$ 100 millones. Obtuvo un 55% más.

Con respecto a la recaudación global, los 337 millones de dólares la ubican en lo que va de este 2023 en la 11ª posición, muy cerca de alcanzar el Top Ten -décima está Elementos, de Pixar, solo con 20 millones de dólares más. En cuestión de minutos, la pasa.

En la Argentina Barbie tuvo su mejor día en cuanto a cantidad de público el jueves 20 de julio, el día de su estreno. Según las cifras actualizadas que publica Ultracine, vieron el filme en el que Ryan Gosling es Ken 279.144 espectadores ese día. El viernes bajó a 242.709, el sábado volvió a subir (245.525) y el domingo terminó con 238.931.