Fiel a su estilo, Pablo Toviggino apagó el fuego con nafta en las redes

La reciente derrota 2-0 de Godoy Cruz ante Banfield generó polémica mucho más allá del resultado final.

Poco después de la conclusión del partido, los jugadores de Godoy Cruz emitieron un comunicado en el que acusaban al árbitro Darío Herrera de faltarles al respeto con comentarios como "Ahora no te voy a cobrar nada" o "Pedila ahora que estás perdiendo".

Ante estos hechos, Pablo Toviggino, una de las figuras relevantes de la AFA y hombre de confianza de Claudio Chiqui Tapia, decidió intervenir. Toviggino criticó duramente a los jugadores por su desempeño en el juego y por la falta de un emisor identificado en el comunicado que se viralizó rápidamente.

Como es habitual en él, Toviggino se manifestó a través de su cuenta personal de Twitter. "Debería haber la posibilidad de que los 'Comunicados' fueran firmados con nombre y apellido. Su veracidad se torna sospechosa al no haber un 'autor' identificado", aseveró el también presidente de la liga santiagueña de fútbol, haciendo referencia al comunicado del equipo dirigido por Daniel Oldrá y difundido por el portero Diego Rodríguez.

"No les diré 'el que más pide muere primero', pero deberían reconocer sus errores y ¡la próxima vez pateen al arco!", declaró Toviggino, en un intento por defender a Herrera.

En respuesta a los comentarios de Toviggino en Twitter, el equipo de Godoy Cruz se siente amenazado y teme que puedan sufrir aún más prejuicios en el futuro. "Ahora tememos que nos perjudiquen aún más", declaró a Clarín un miembro del plantel de Godoy Cruz. Añadió: "Lo que más nos indigna es que la mano derecha de Tapia publique cosas en contra nuestra. Parece que no hay forma de ganar".

Existirá la posibilidad, para que los “Comunicados” sean firmados con nombre y apellido. Porque resulta sospechosa su veracidad en cuanto al “autor”. No voy a decirles que el “que más pide se muere primero”, pero una vez, SEPAN RECONOCER SUS ERRORES y la próxima PATEEN AL ARCO!!! pic.twitter.com/qHSnKw9RAJ — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) July 25, 2023

El duro comunicado del plantel de Godoy Cruz

La victoria de Godoy Cruz frente a Banfield por 2-0 en el estadio Florencio Sola, por la Liga Profesional, representó mucho más que el resultado en el campo de juego.

Horas después del encuentro, ya en la noche del lunes, los integrantes del 'Tomba' emitieron un comunicado en el que condenaron fuertemente al árbitro Darío Herrera, a quien acusaron de faltarles al respeto con comentarios como "Ahora no te voy a cobrar nada" o "Pedila ahora que estás perdiendo".

Estos comentarios, afirman, estaban vinculados a la posición que ocupa el equipo en la Liga Profesional, en donde lucha por clasificarse a las competiciones internacionales de 2024.

"Llevamos un año peleando contra los arbitrajes. Los errores son comunes, pero no es aceptable que siempre perjudiquen al mismo equipo. Solicitamos respetuosamente que este asunto se solucione por el bien del club y del fútbol. No es coincidencia que cuando nos encontramos en los primeros lugares o en posiciones de clasificación, las faltas se vuelven más evidentes", comenzaron los jugadores en su declaración, que fue publicada en sus perfiles personales de redes sociales.

"Lo que antes no sucedía y que ahora es preocupante, es la falta de respeto por parte de algunos árbitros. Aquí citamos algunas de las frases que el árbitro de hoy pronunció: 'Pedila ahora que estás perdiendo', 'No hables, solo llevas dos partidos en Primera', 'Ahora no te voy a cobrar nada'. Todo esto acompañado de risas y arrogancia. Es muy grave", señalaron.

A continuación, el arquero y capitán Diego 'Ruso' Rodríguez intervino para profundizar en el asunto. "Esta situación lleva tiempo. Hoy fueron pequeñas decisiones que nos pusieron en desventaja, antes de los primeros 25 minutos le concedieron seis faltas a Banfield cerca del área, permitiéndoles meter balones gracias al buen golpeo de Aleman", explicó.

"Más allá de eso, en el vestuario me enteré de las respuestas arrogantes, desafortunadas e inapropiadas del árbitro. Eso no puede ser. Como jugadores tenemos que establecer límites, porque cuando nosotros reaccionamos nos sacan una tarjeta o nos sancionan. No está bien", finalizó.