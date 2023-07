La Negra Vernaci estalló de furia al aire y les revoleó unos auriculares a sus compañeros

martes 25 de julio de 2023

La mañana de este lunes se vivó un particular momento en Radio Pop, en el inicio de la transmisión del programa de Elizabeth Vernaci. En el marco de su ciclo La Negra Pop, se disponía a comenzar un taller de radio, un segmento característico y muy aclamado por el público, en el que invita a aspirantes a locutores y se les detallan diferentes técnicas radiales, todo al aire y con su indiscutible sello.

"Vernaci":

Por comentarios sobre este momento en #LaNegraPop pic.twitter.com/HARxuqSY4n — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 25, 2023

En ese contexto, la conductora se mostró molesta por unos problemas con los auriculares. “Che, se me rompió el auricular, todo funciona como el ojete”, lanzó al aire, al detallar el inconveniente que había encontrado apenas comenzar la jornada. Tras ello, pidió que le acerquen otros, mientras no dejaba de vociferar: “Todo funciona como el orto. Chicos, no lo dijimos antes, pero estamos haciendo taller de radio”.

Por lo visto, los nuevos auriculares que le habían alcanzado tampoco funcionaron correctamente. “Che, esta poronga, los odio, Dame unos que sirvan”, vociferó, los desconectó y lanzó al aire. “Sí, se trabaja así, cuando algo anda mal, se trabaja así. Esto es para que los chicos se pongan tranquilos, contentos”, expresó, haciendo alusión a los estudiantes que se encontraban junto a ella en la mesa.

“¿Cómo les va? bienvenidos”, saludó finalmente, y mientras uno de los asistentes comenzó a emitir palabras, la conductora volvió a mostrarse molesta y tras pararse aclaró: “Te voy a poner el micrófono donde va. La concha de su madre, chicos, la puta que los parió a cada uno de ustedes”, expresó mientras acomodaba la situación.

“¿Sabés que voy a tener que dejar de hacer el taller de radio? Porque es todo tan complicado. Es poner a dos personas a hacer radio, no es tan difícil”, y fue allí que probó un nuevo auricular, pero apenas ponerlo en sus oídos, aclaró: “No puedo trabajar con esta verga, chicos”, y nuevamente los lanzó. “Son una poronga, sí, son los de la radio”, aclaró, y mientras un asistente le volvió a acercar otros, ella misma los rechazó: “No no, no, ninguno de esos son buenos”.

En las primeras horas de este martes y tras viralizarse el segmento y la reacción, fue la propia Vernaci quien en su ciclo aclaró: “Yo me tomo la libertad, en cada radio que trabajé siempre fui muy libre y esta no es la excepción para nada. Y bueno, hago lo que se me canta el culo, ¿qué le voy a hacer? Hasta que un día me digan no lo hagas más. Pero bueno, esos son los pro y los contra de ser libre en tu trabajo”, analizó.

“A veces tenés cosas que te gustan hacer... a mí me encanta ejercer el poder de mi libertad, me encanta. Ya sea para tirar algo o ya sea para decir lo que se me canta el culo, y las dos cosas las puedo hacer. Y en todas las radios en las que trabajé lo pude hacer”, explicó.