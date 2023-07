Grave ola de inseguridad en barrio Policial 4 y Manantial Sur

martes 25 de julio de 2023

Episodios graves de inseguridad y violencia se han registrado el pasado lunes por la noche en la plaza principal del barrio Policial 4.

Según han afirmado los vecinos del lugar al móvil de Los Primeros, cuatro sujetos intentaron asaltar a un niño y todo terminó en un tiroteo por parte de los malvivientes para escapar.

Sin embargo, tres de ellos fueron reducidos y linchados por la gente de la zona y tuvieron que ser derivado al hospital.

Media hora después del hecho, una mujer volvió a ser asaltada. Los vecinos aseguran que la situación de inseguridad es insostenible.

Dos violentos asaltos en Manantial Sur

Uno de ellos fue en el mediodía de este martes cuando delincuentes interceptaron un colectivo de la Línea 17 y asaltaron al chofer. Se llevaron su teléfono celular y lo golpearon violentamente.

Otro de los asaltos tuvo como víctima a una mujer. "Iba al médico y un delicnuente sacó un arma de fuego. A una cuadra está la garita nueva que pusieron hace unas semanas y no había nadie. Me puso el arma y me dijo que me quede quieta. Me siguió varias cuadras. Acá es tierra de narie. Todos los días hay asaltos. Te quitan lo que sea", afirmó a Los Primeros.

Además, una pareja de ancianos relató el duro momento de iseguridad que le tocó vivir.