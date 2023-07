Maju Lozano anunció al aire que se va de su programa después de 7 temporadas

martes 25 de julio de 2023

Este martes, Maju Lozano anunció en Todas las tardes (El Nueve) que este viernes será su última participación al frente del programa. En el arranque, la conductora explicó los motivos por los que decidió dar un paso al costado en la conducción del ciclo, que ya lleva siete temporadas al aire.

En el pase con Telenueve al mediodía, Esteban Mirol y Marisa Andino le expresaron su cariño a la conductora en referencia a su próxima partida de la emisora. “¡Te queremos Maju, te queremos!”, le cantaron a dúo. “Estaba chusmeando, menos mal que no me agarraron diciendo una mala palabra”, les contestó en tono de broma en referencia a un episodio que ocurrió hace un tiempo.

Tras despedirse de los periodistas, Lozano saludó a sus compañeros y aprovechó los primeros minutos del programa para hablar de su partida de Todas las tardes que había sido anunciada por Ángel de Brito en el ciclo LAM (América). “Vamos a dar comienzo al programa de hoy. Como es de público conocimiento se habrán enterado de que el viernes es mi último programa. Estoy muy feliz, aunque triste por un lado porque uno deja un equipo de trabajo”, aseguró.

Además, la presentadora, muy emocionada, agradeció a sus compañeros de El Nueve: “Es un programa de siete temporadas, hermoso. Un canal hermoso al que le estoy inmensamente agradecida. Todas las autoridades fueron muy generosas y me bancaron en todas, solo tengo palabras de agradecimiento”.

A pesar de ser el final de una etapa, Majo señaló que sentía mucha felicidad por todo lo vivido en estos años y se refirió a los motivos que la llevaron a dar un paso al costado: “Cuando uno toma la decisión que ya viene amasando desde hace tiempo... desde el año pasado habíamos hablado que este año era el momento de terminar el ciclo. Es un programa que no me ha dado más que satisfacciones”.

“Estoy agradecida a todo el equipo de trabajo, a todos mis compañeros, a la parte técnica, a toda la gente que ha pasado, que es muchísima. Gracias a Dios que uno tiene el privilegio de trabajar de lo que uno ama. Solo tengo palabras de agradecimiento y alegría, está buenísimo tomar una decisión con alegría, amor, solo felicidad”, manifestó la conductora.

También se refirió a sus planes para el futuro: “Tengo un viaje programado, voy a descansar un poco con mi familia, con mi hijo que me necesita. Voy a hacer cosas nuevas, así que solo agradecimiento y felicidad. No hay nada raro, no hay nada turbio, me encantaría armar un quilombo, pero en este caso no lo tengo. Damos por terminada charla”.

En el final, Lozano hizo un chiste frente a sus panelistas que no pudieron evitar reírse más allá de la tristeza de la finalización del programa Todas las tardes: “El viernes será nuestro último programa y vendremos desnudos, es mi sueño hacer el programa desnuda. Estoy muy feliz, muy contenida”, cerró.

Maju tiene una extensa carrera en los medios y ha trabajado como actriz, comediante, conductora de radio y televisión, periodista y productora. En 1993, comenzó su carrera en la ficción Poliladron y participó en diversos ciclos televisivos: RSM, Juanita, la soltera, Medios Locos y Pura Química. También hizo radio en ciclos destacados, como Lalo por Hecho y actualmente está en El Club Del Moro con Santiago del Moro, por La 100, con el que hace temporadas lidera la audiencia de FM en su franja.

Fuente: Infobae