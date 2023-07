Argentina no está en crisis: “No hay hambre”

martes 25 de julio de 2023

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dijo este martes que Argentina no está en crisis, afirmó que en el país “no hay hambre”.

En una entrevista con CNN Radio, Cerruti responsabilizó por la escalada del dólar “blue”, tras las recientes medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, a los “especuladores” y argumentó que la suba de la inflación obedece a “causas externas”.

A su vez, la portavoz de Alberto Fernández cuestionó la manera en que se mensura la pobreza en el país, porque “solamente se mide por ingreso”, en lugar de tener en cuenta también las ayudas del Estado.

"Te quieren hacer creer que la Argentina está en crisis, pero eso sucedió en 2001, cuando gobernaban la Alianza y Patricia Bullrich" “Argentina hoy tiene inflación y un problema con el dólar, pero sigue con un nivel de crecimiento y de consumo que no se puede tener en crisis”

Por otra parte, al ser interrogada sobre los errores del Gobierno que desembocaron en los elevados índices de inflación, Cerruti los atribuyó al índice de precios del 53 por ciento que dejó Mauricio Macri, a la pandemia, a la guerra en Ucrania y a la sequía.

“Éstas son las causas claras, externas”, afirmó. Por último, la vocera presidencial se refirió al índice de la pobreza, que ronda el 40 por ciento.

“Sabemos que solamente se mide por ingreso y, entonces, estás midiendo como pobres a familias que tienen determinado ingreso, pero tienen otra cantidad de ayudas de parte del Estado”

En ese contexto, afirmó: “Una cosa es alguien que no tiene para comer y otra alguien que no llega a fin de mes. En la Argentina, no hay hambre”.