Show de Messi: dos goles y una asistencia para el 4 a 0 del Inter Miami

martes 25 de julio de 2023

on dos goles de Lionel Messi, Inter Miami derrotó por 4-0 a Atlanta United por la segunda fecha de la Zona Sur 3 de la Leagues Cup 2023 y se clasificó a los 16avos de final de la competencia que reúne a equipo de Estados Unidos, México y Canadá.

Messi, que además sumó una asistencia, jugó como titular por primera vez y una vez más hizo delirar a la gente que colmó el DRV PNK Stadium. Thiago Almada, el campeón del mundo en Atlanta United, erró un penal en el final.

El duelo comenzó difícil para las Garzas y en la primera jugada del partido Tyler Wolff abrió el marcador para la visita, aunque anulado por fuera de juego. Sin embargo, se acomodaron rápido y lograron ponerse al frente a los ocho minutos luego de un gran pase de Sergio Busquets a la espalda de la defensa, que dejó a Messi mano a mano con Brad Guzan: Leo definió cruzado, la pelota dio en el palo pero el rebote le quedó para la derecha y rompió el cero.

Menos de un cuarto de hora más tarde, el capitán de la Selección Argentina encaró desde mitad de cancha, la abrió para Robert Taylor, fue a buscar al punto de penal la devolución y, otra vez con la diestra, sentenció el segundo.

Robert Taylor, autor de uno de los tantos frente a Cruz Azul el pasado viernes, volvió a ser figura en Inter Miami y ya aparece como uno de los socios que tendrá Messi en Inter Miami. El finés convirtió un golazo para llevar a tres la diferencia antes del entretiempo.

Y a los ocho del complemento, también tuvo su doblete tras una asistencia de Messi.

A los 32 minutos del segundo tiempo, Martino decidió que ya era el momento de hacer descansar a Messi y el astro argentino cerró la noche firmando autógrafos en el banco de suplentes.

Inter Miami, que venía de derrotar a Cruz Azul, cumplió el objetivo de meterse en los 16avos y ahora espera rival, que saldrá del ganador del grupo que integran Santos Laguna, Houston Dynamo y Orlando City. /TyCSports

