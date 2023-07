Pese al pedido de apoyo de Jorge Macri, Horacio Rodríguez Larreta se mostró con Martín Lousteau

miércoles 26 de julio de 2023

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acompañó al senador de la UCR, Martín Lousteau, en medio de la interna con el ministro de Gobierno de Ciudad, Jorge Macri. Se trató de un acto con estudiantes, graduados y docentes de la UBA.

Pese a que Jorge Macri le había pedido que fuera “más enfático” a la hora de manifestarle su apoyo en la carrera por la sucesión en la Ciudad, el jefe de gobierno porteño se mostró junto a su contrincante Martín Lousteau, el referente radical que competirá en las PASO precisamente contra el postulante de Pro.

Estuvieron presentes los diputados Emiliano Yacobitti y Martín Tetaz, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, José Luis Giusti, y la presidenta de la UCR porteña y candidata a diputada nacional, Mariela Coletta.

Macri admitió hoy que le gustaría que Larreta fuera más "enfático" en torno a su apoyo como candidato único del PRO. "Yo soy el único candidato del PRO. Me preocupó en algún momento que nos dividiéramos, cuando existía la posibilidad de que Fernán Quirós también sea candidato por el PRO. Me parecía que no era bueno que tuviéramos una oferta dividida en la Ciudad", agregó.

El discurso de Larreta

“Tenemos que hacer una profunda transformación educativa para acompañar el impulso innovador que Argentina necesita”, afirmó el precandidato presidencial de JxC en la UBA, en un encuentro titulado “Educación, presente y futuro”. Allí Larreta recordó sus días como estudiante universitario, remarcó el carácter “autónomo” de la universidad y sostuvo que “tiene el desafío de adaptarse a un mundo muy cambiante, con carreras de distintas duraciones y capacitación a lo largo de la vida laboral”.

El alcalde porteño aprovechó para reivindicar su gestión en materia educativa: “Hoy tenemos 192 días de clases y todos los chicos de 6° 7°, 1° o 2° tienen doble turno o jornada extendida”. El precandidato presidencial señaló que “una escuela que no tienen conectividad es como si no tuviera luz” y afirmó que debe ser prioridad “conectar todas las escuelas del país”. También sostuvo “la capacitación docente es clave en el desarrollo pedagógico, sobre todo en un mundo tan cambiante a nivel tecnológico”.