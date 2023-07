Por qué no se puede acceder a Threads desde un computadora

miércoles 26 de julio de 2023

Threads fue lanzada hace casi un mes pero todavía tiene muchas características pendientes de incorporar a su sistema para poder competir de forma mucho más cercana con “X”.

Una de ellas es la posibilidad de ingresar a la plataforma desde un computador en lugar de únicamente un celular o tableta. La limitación existente no es menor si se considera que la posibilidad de acceder desde una aplicación web podría generar más tráfico en el sitio web de Threads y, por lo tanto, aumentar su número de usuarios activos a la semana, una cifra que se redujo en un 70% luego de un gran inicio logrando 100 millones de usuarios registrados en sus dos primeros días de actividad.

Lo cierto es que por el momento el dominio “threads.net” es utilizado por Meta únicamente para mostrar un código QR que permitirá a los usuarios interesados descargar la aplicación desde sus celulares Android o iOS. Según Adam Mosseri, jefe de Instagram y también encargado del proyecto Threads, la versión web de la plataforma no está activa pero se está trabajando en ella de forma activa.

Sin embargo, debido a que Threads aún tiene pocas funciones, es probable que la versión web tome algunas semanas o meses más para aprovechar aún más el espacio que puede dar una pantalla mucho más grande como la de un computador a diferencia de un celular. Esto se dará a medida que a la red social lleguen más actualizaciones que añadan características especiales.

En el caso de los usuarios de Apple, aunque sus computadores Mac permitan abrir una versión móvil de cualquier aplicación desde el escritorio, esto no es posible con Threads debido a un bloqueo ejecutado desde Threads. Un ingeniero de la plataforma conocido como “Jessel” indicó que en Meta ya habían probado acceder usando este método desde un computador, pero que el resultado fue una aplicación con demasiados errores. “No vale la pena solucionarlos cuando tenemos cosas más importantes para hacer con iOS”, aseguró.

Por lo pronto, sí es posible ver un poco de lo que podría ser la versión web de Threads por medio de enlaces directos a publicaciones o perfiles personales aunque ya que es imposible iniciar sesión, no se puede interactuar con ninguno de esos elementos.

Las únicas interacciones con los elementos que se pueden tener en esta “vista previa” de la página web de Threads son: visitas a perfiles y enlaces publicados, acceso al botón de Instagram para visitar el perfil público de los usuarios y el escaneo del código QR para descargar la versión móvil de la red social.

Nuevo feed en Threads

Las primeras grandes actualizaciones que llevan nuevas funciones a la aplicación de Meta incluyen, según el anuncio realizado en las tiendas de aplicaciones, una nueva forma de organizar la pantalla de inicio. Hasta el momento la Threads solo tenía una sección para mostrar contenido de cuentas que se seguían, pero ahora la pantalla de inicio se dividirá en dos e incluirá una sección llamada Para ti (For you) y la otra es Siguiendo (Following) al igual que otras redes sociales como TikTok.

“Tenían comentarios y nosostros escuchamos”, indica la aplicación en la descripción de sus nuevas características, entre las que se incluye un traductor, filtros para las notificaciones, un botón “Seguir” más fácil de usar y una opción adicional “Aprobar todo” para las múltiples solicitudes de seguimiento en la red social.

Ya se puede descargar la nueva versión de Threads.