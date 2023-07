A los 56 años, Murió la cantante Sinead O’Connor

miércoles 26 de julio de 2023

Según informaron varios medios británicos, Sinead O’Connor murió este miércoles, a los 56 años, después de batallar durante años con problemas en su salud mental. La cantante irlandesa saltó a la fama mundial gracias a su versión de “Nothing Compares 2 U”, de Prince.

La triste noticia llega a pocos meses de que Shane, uno de los cuatro hijos de la artista, se quitara la vida en enero de 2022. El joven de 17 años se suicidó después de escapar del hospital en el que se encontraba bajo vigilancia.

Durante el último tiempo, Sinead, quien en 2018 cambió su nombre a Shuhada’ Sadaqat para convertirse al Islam, pasaba sus días entre Irlanda y Londres. La muerte de su hijo agravó la salud mental de la artista que había sido diagnosticada con trastorno bipolar en 2003. En varias ocasiones O’Connor había amenazado públicamente con quitarse la vida.

En uno de sus últimos mensajes a través de las redes sociales, la mujer publicó una foto de Shane y escribió: “Desde entonces vivo como una criatura no muerta de la noche. Él fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma”.

Por el momento se desconocen los motivos de la muerte de la cantante.

Quién era Sinead O’Connor

Sinead O’Connor nació en Dublín en 1966 y estuvo ligada a la música irlandesa desde temprano. En 1987, cuando solo tenía 21 años, lanzó su primer álbum, The Lion and the Cobra. Si bien su increíble talento impresionó a la crítica, saltó a la fama tres años después, cuando estrenó su versión del clásico de Prince “Nothing Compares 2 U”.

Sus problemas personales se difundieron. Divorcios, adicciones, depresión y problemas mentales.

En sus entrevistas no utiliza eufemismos. Habla de locura y le pone nombre a sus padecimientos mentales: trastorno bipolar, adicciones y stress post traumático. Pide ayuda.

Pero marca también diferencias en el tratamiento del tema. Y brinda un ejemplo. A principios de los noventa, los periodistas le preguntaban por su relación con Prince, el autor de Nothing Compares 2 U. Ella respondía que prefería no hablar del tema pero que cuando fuera vieja y escribiera sus memorias contaría todo. No es vieja, apenas cumplió los 55 años, pero el año pasado editó Rememberings, un libro autobiográfico. Allí revela que Prince la invitó a su mansión en Hollywood y que la velada fue pavorosa.

El anfitrión sirvió una sopa que Sinead no quería tomar, pero el músico insistía en que lo hiciera, amenazándola con un cuchillo; la retó por decir malas palabras en sus entrevistas; con cara inocente le propuso jugar una guerra de almohadas tantas veces que ella al final aceptó, pero en el primer golpe ella descubrió que dentro de la funda de la almohada él había puesto un objeto contundente. Ella escapó de la casa descalza. Prince la siguió en su auto pidiéndole que regresara durante cuadras y amenazándola. La rescató un hombre que la hizo subir a su auto en la autopista para que el acoso terminara.

A principios del año pasado, su hijo Shane de 17 años desapareció de la institución en la que estaba internado. Sinead clamó por las redes sociales por su regreso, le pidió que no tomara ninguna determinación fatal. Pero el joven fue encontrado muerto unas horas después. Se había ahorcado. Sinead lo despidió con un sentido posteo y rogó a los jóvenes que siguieran su ejemplo, que buscaran ayuda. Al día siguiente, fue internada y medicada.