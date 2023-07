Caso Yamila Musa: "Mi hijo no es ningún asesino"

miércoles 26 de julio de 2023

“Si algún día me pasa algo, sabé que el que me mató fue él”, le dijo meses atrás Yamila Díaz Musa a su mamá. Su expareja, Leonardo Díaz, la acosaba y amenazaba de muerte constantemente pese a tener una restricción perimetral y varias denuncias por violencia de género radicadas en la Justicia.

El lunes 17 de julio, la joven de 21 años había salido a un bar con sus amigos en Tafí Viejo. Díaz fue al lugar y empezó a molestarla, así que ella decidió ir a donde estaban sus hermanos.

Cuando volvía a su casa, la interceptó y obligó a irse con él a los golpes. Ambos se fueron en moto y dos cuadras después chocaron contra un poste: ella murió y él salió ileso.

“Me quieren hacer creer que fue un accidente, pero ella no se fue queriendo de ahí. Él me la mató”, expresó Sandra Musa, la mamá de la víctima.

Natalia es mama de Leonel, el joven que manejaba la moto y que llevaba como acompañante a Yamila Diaz quien falleció luego de que la moto en que iban chocara contra un poste, le pide a la familia de la joven que deje de hablar de su hijo como asesino, fue en accidente @elOchoTuc pic.twitter.com/7CMc0NPLmI — Luis Medina (@luismedinapiriz) July 26, 2023

Ante esto, la madre de Leonardo decidió hacer una aparición pública y dar su versión.