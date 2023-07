Boca rescindió el contrato de Romero y va por Cavani

miércoles 26 de julio de 2023

Óscar Romero dejó de ser futbolista de Boca Juniors y definirá su futuro en los próximos días. El paraguayo, que tenía contrato en la Ribera hasta fin de año, no iba a ser tenido en cuenta y rescindió de mutuo acuerdo con la directiva. De esta manera, el Xeneize liberó un cupo para sumar un refuerzo extracomunitario que desde hace rato está reservado para el posible desembarco de Edinson Cavani. El hermano del uruguayo, que hace algunos días compartió el deseo de que se concrete su llegada a Brandsen 805, rompió el silencio y brindó algunas pistas.

“Fue un placer formar parte de una institución grande y con mucha historia, estoy agradecido con toda la dirigencia encabezada por Román Riquelme. Me llevo lindos recuerdos. En los próximos días voy a definir dónde voy a jugar, no le quiero cerrar las puertas a nadie, mi idea es salir al exterior. Lo analizaré bien y me sentaré con mi gente para ver qué es lo que más me sirve porque no quiero esperar mucho”, fue lo que declaró Romero en diálogo con el programa radial paraguayo Fútbol a lo grande.

En la misma sintonía, el mediocampista ofensivo de 31 años admitió que recibió contactos de Cerro Porteño (club con el cual está identificado) y del Vasco da Gama de Brasil: “Con Ramón Díaz no hablé, pero sí con los directivos, que mostraron interés. Vamos a ver qué dice mi futuro”. Vale mencionar que Rubén Darío Insúa también lo tentó para llevarlo a San Lorenzo, elenco en el que estuvo desde 2019 hasta 2021 junto a su hermano Ángel (hoy en Corinthians).

Por su parte, Christian Cavani, hermano mayor de Edinson, brindó pistas de lo que podría ser su fichaje por Boca en las próximas horas. “En el posteo traté de que se entienda que quiero que venga a Boca. Él sabe también porque se lo dije, me encanta la idea desde hace dos años, desde antes de que empezara a sonar. Me encanta todo lo que encierra Boca y el folclore del fútbol argentino. Sería un sueño que juegue con la camiseta de Boca, ojalá firmara mañana con las vueltas que hay. La gente me escribe en Instagram y yo deseo tanto que llegue a Boca como ellos. Están ansiosos y no sé qué decirles. Ojalá que venga lo antes posible, nosotros no podemos contener la ansiedad”, expresó en diálogo con el programa radial Cómo te va de DSports.

Y añadió: “Tengo un buen presentimiento de que se va a lograr. El deseo está y creo que esta vez es diferente a las demás. Lo veo más encaminado a venir para Sudamérica, estar cerca de la familia y del campo, que es lo que le gusta. Antes tenía la idea de seguir en Europa, ahora lo veo más perfilado para venirse. Cuando estuvo la posibilidad de ir a Boca u otros equipos, quiso quedarse en Europa”.

En tanto, confió que su otro hermano, Fernando Guglielmone, está en tratativas con Valencia por la rescisión de su vínculo: “Se está arreglando, pero no es de un día para el otro, es un tema serio, hay muchas cosas en juego. Todo lleva su tiempo. ¿Si llegará a jugar octavos de la Libertadores? Sería lo mejor, si se solucionara todo hoy o mañana. Si viene la semana que viene, sería más adelante”.

Christian es hincha de Peñarol, aunque aclaró que no se muere porque Edinson debute en la Copa para enfrentar a Nacional de Montevideo por la rivalidad sino por el anhelo propio de vestir la azul y oro: “Si fuera que debuta contra Independiente, me encantaría igual. Yo lo quiero ver jugar en la Bombonera con estadio lleno. Después, el equipo que le toque, me da lo mismo”. Y además descartó posponer la contratación para un futuro mercado: “Vamos a pensar que va a firmar, yo quiero que juegue ahora, no más adelante. No quiero ni pensar eso. Otro año no, no aguanto más”.

Por último, fantaseó con una delantera compuesta por Edinson y Darío Benedetto: “Al Pipa dámelo siempre en mi cuadro. Serían dos monstruos jugando arriba. Y ojalá que Edi cumpla lo que dijo, de subirse al alambrado para festejar un gol como el Manteca Martínez”.