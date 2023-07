La decepción de Lautaro Martínez con Lukaku

miércoles 26 de julio de 2023

Lautaro Martínez recibió un importante reconocimiento en el Inter de Milán. Esto porque el ‘Toro’ fue confirmado como el primer capitán del ‘nerazzurri’ para la siguiente temporada.

Responsabilidad que el argentino agradeció de cara a los desafíos que se avecinan y que ya empieza a mirar una posible extensión de su contrato. “Llevar este brazalete significa asumir más responsabilidad dentro del equipo, dentro del vestuario. Tengo un objetivo: dar una mano a los compañeros que lo necesitan“, comentó el delantero a La Gazzetta dello Sport. Pero esas no fueron sus únicas declaraciones.

El quiebre entre Lautaro Martínez y Lukaku

Esto debido a que el ex Racing Club también aprovechó la instancia para enviarle un fuerte mensaje a uno de sus ex compañeros, quien decidió dejar el cuadro italiano y ahora está a la deriva. Este es el caso de Romelu Lukaku que no tiene espacio en el Chelsea y hasta el momento la única oferta que tiene es desde el Al Hilal.

Por lo mismo Lautaro, en representación de todo el camarín del Inter de Milán, decidió abordar el tema y lamentó la forma en que el belga se fue del equipo.

“Me decepcionó, es la verdad. También traté de llamarlo en esos días de caos, nunca me respondió, lo mismo hizo con mis otros compañeros“, lamentó Martínez al medio citado.

Pese al actuar de Lukaku, el delantero de la selección de Argentina finalmente entregó un mensaje alentador para su ex compañero. “Es lamentable lo que hizo después de tantos años juntos, pero bueno. Afortunadamente, es su elección. Le deseo lo mejor“, agregó aún molesto por su salida.

Cabe consignar que ambos futbolistas se transformaron en una dupla de ataque letal para el Inter. Inclusive el belga había mencionado que por Lautaro “podría morir en el campo de juego desde que lo conocí“. /Bolavip