Dolor e impotencia de la familia de la mujer que cayó a un pozo en una bailanta

miércoles 26 de julio de 2023

Un hecho dramático ocurrió en la madrugada del sábado en una bailanta de Aguilares, sobre la ruta 38. Rosa Vallejo, una mujer de 42 años, cayó accidentalmente en un pozo de unos diez metros de profundidad cuando intentaba usar un baño improvisado en una habitación en construcción dentro del predio del local bailable Club House.

Su hermana Cristina Díaz fue alertada por un llamado telefónico y se dirigió al lugar, donde encontró a Rosa siendo rescatada por los bomberos. La víctima fue trasladada al hospital Padilla con graves heridas y su estado es crítico.

Cristina Díaz relató cómo fue el momento en que vio a su hermana en la camilla: “Le hablaba, pero ella no me contestaba nada, gritaba del dolor. Ha estado bastante tiempo, han estado como una hora para pódela sacar”.

Según su testimonio, el lugar donde cayó Rosa se trata de una habitación de cuatro por cuatro metros que estaba a medio construir y que tenía un pozo sin tapar.

“En el boliche hay un solo baño de mujeres y la cola era interminable. Ella ha visto este lugarcito y fue porque no se podía aguantar más. Cuando mi hermana ingresa a ese lugar, queda una amiga afuera cuidando porque no había puerta. Se acerca otra chica queriendo ir al baño y, cuando alumbran con el teléfono, se dan con que no estaba mi hermana… Ahí se dan con el pozo, nunca han escuchado un ruido, nada, se han puesto a alumbrar y no aparecía ella”, contó Cristina.

Falta de seguridad e indiferencia

La hermana de Rosa también expresó su indignación por la falta de asistencia y seguridad en el boliche: “La gente estaba toda asombrada y asustada, pero el baile seguía normalmente como si no hubiera pasado nada. Ha caído una persona, no es que se ha caído un perro. Yo el sábado fui a hacer la denuncia en la comisaría de Aguilares y me dijeron que iban a ir para hacer las pericias y que iban a pedir una orden de allanamiento. Sin embargo, el boliche siguió funcionando igual el sábado y el domingo”.

La mujer asegura que en el lugar donde ocurrió la desgracia no había una cinta demarcatoria ni ninguna señal que anunciara la presencia del pozo ciego: “No he visto ni una cinta ni una madera, nada”.

Respecto del estado de salud de Rosa, su hermana explicó que actualmente se encuentra internada en el Hospital Padilla y que su situación clínica es bastante delicada: “Tiene una quebradura de la tercera vertebra y le están dando varios calmantes. La tienen que operar y colocarle una prótesis. El estado de ella es bastante crítico”.

Cristina enfatizó sus críticas hacia los responsables del local bailable donde sucedió el desgraciado hecho. Según comentó, nadie se había puesto en contacto con la familia para saber cuál es la situación de Rosa: “El dueño del boliche se ha acercado ayer por la mañana recién, después de tres días. Para nosotros él ha hecho abandono de persona”. Cuando se conoció por las redes sociales lo que había pasado la madrugada del sábado, muchos comentarios apuntaron contra la bailanta: “Acá se dicen muchas cosas de ese lugar, pero de ahí si son ciertas, yo la verdad que no sé”, finalizó.