Juan Grabois: "En mi casa somos 5 y gastamos 200 mil pesos por mes"

jueves 27 de julio de 2023

¡Impactante revelación! Juan Grabois, precandidato a presidente, sorprendió al revelar su gasto mensual de 200 mil conviendo junto a cuatro personas más.

“Me gusta la simplicidad, que no es lo mismo que vivir sin comer”, dijo, y puso un ejemplo: “Nunca me compré ropa porque siempre tuve alguien que me la regaló. Zapatillas compradas por mi mamá, el jean no sé quién me lo regaló... a una casa de ropa, a comprar, no fui nunca”. El abogado también lazó: "Esa idea de que el lujo es vulgaridad la tengo presente. Siempre tuve ropa que me regalaron. Nunca fui a una casa de ropa".

La declaración se dió en una entrevista con la influencer Mai Pistiner en el canal República Z. La conductora del programa desafió a Grabois a desenmascarar su verdadera identidad. El político, conocido por su perfil público, confesó ser un "humanista" defensor de la naturaleza. Pero eso no es todo, también se mostró a favor del matrimonio igualitario y la separación del Estado de la Iglesia, desafiando así los estereotipos políticos que lo rodean.

No obstante, la entrevista tomó un giro inesperado cuando Grabois despotricó contra el lenguaje inclusivo, calificándolo de "caretaje".