Sinéad O'Connor trabajaba en un nuevo disco antes de su muerte

Sinéad O'Connor había dicho que estaba trabajando en un nuevo álbum antes de su muerte a los 56 años el día de ayer.

A principios de este mes, había ofrecido a los fanáticos una actualización sobre la nueva música, escribiendo en Twitter que estaba terminando el seguimiento de "I'm Not Bossy, I'm The Boss" de 2014. O'Connor también dijo que esperaba lanzarlo a principios del próximo año.

También dijo que se estaba preparando una gira mundial para 2024-2025 y confirmó que se había mudado de regreso a Londres. Estos habrían sido sus primeros shows en vivo en casi media década , luego de que cancelara todos sus shows en vivo para 2022 “por su salud y bienestar” tras el suicidio de su hijo Shane.

Hi All, recently moved back to London after 23 years absence. Very happy to be home : ) Soon finishing my album. Release early next year : ) Hopefully Touring Australia and New Zealand toward end 2024. Europe, USA and other territories beginning early 2025 : ) #TheBitchIsBack