Larreta y diez propuestas para impulsar la industria nacional

jueves 27 de julio de 2023

Horacio Rodríguez Larreta presentó este jueves junto a Gerardo Morales, su compañero de fórmula, y Rogelio Frigerio, candidato a gobernador de Entre Ríos, diez propuestas para impulsar la industria nacional. “Vamos a tener estabilidad, reglas claras y un Estado que acompañe a los empresarios para que inviertan y creen trabajo”, aseguró el precandidato presidencial.

A lo largo de la campaña electoral, Rodríguez Larreta y Morales plantearon sus propuestas con ocho ejes centrales: generar trabajo, mejorar la educación, terminar con los privilegios políticos, motorizar el crecimiento del campo, tener una Argentina sin inflación, impulsar las energías renovables, provocar una Revolución de la Seguridad en el país y recuperar el crédito hipotecario.

Desde la empresa avícola Don Eduardo, en el Parque Industrial de Viale, donde también estuvo presente Alicia Aluani, candidata a vicegobernadora de Entre Ríos, Rodríguez Larreta destacó que “hoy la industria representa el 20% del PBI y emplea a uno de cada cinco argentinos” y afirmó que “con un gobierno que la acompañe, que no le ponga palos en la rueda, podría generar, según la UIA, 270 mil nuevos puestos de trabajo privado formal en tan sólo un periodo de gobierno”.

“Esto muestra que es mentira que la Industria Argentina no es competitiva. Nuestra industria puede crecer y generar mucho más trabajo para los argentinos. Y lo va a hacer. Pero para eso necesitamos acompañar toda esa energía con una política industrial y un sistema económico que ponga los incentivos donde tienen que estar, que es producir más, exportar más y generar más trabajo”

Con el objetivo de que la industria sea “uno de los motores del desarrollo”, detalló diez medidas que tomará si es elegido presidente.

Las primeras propuestas apuntan a sacarle a los empresarios el “peso muerto del Estado”.

“Vamos a simplificar el sistema tributario argentino. Además de tener que pagar, tienen que lidiar con un sistema complejo que es un tortura. Por eso, vamos a integrar AFIP con las rentas provinciales para que la Nación y tu provincia no te pidan diez veces lo mismo. Y también vamos a bajar la cantidad de retenciones y percepciones del sistema tributario. Además, vamos a bajar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, retomando el consenso fiscal de 2017 y a eliminar gradualmente todas las retenciones sobre las exportaciones industriales. Esto incluye también mejoras en el pago de reintegros y devolución del IVA”

Rodríguez Larreta afirmó que terminará “con la discrecionalidad que hoy está matando al comercio exterior”. Y agregó: “Vamos a terminar con el SIRA y se reemplazará por un mecanismo transparente, ágil y automático. La industria va a contar con todo lo que necesita para producir y llevar a cabo sus proyectos. Además, vamos a promover las exportaciones reformando el Código Aduanero para tener una Aduana digital y con menos burocracia, y vamos a abrir mercados para los productos industriales, pasando de acuerdos con el 10% del PBI mundial al 50%, con todos los cuidados que hay que tener sobre la industria y el trabajo argentino”.

Las medidas planteadas tienen como segundo eje central concebir un Estado inteligente, que acompañe la iniciativa de toda la industria mejorando las condiciones de competitividad.

“Vamos a impulsar una nueva Ley de Promoción de Inversiones y orientar los incentivos fiscales sectoriales a objetivos concretos. Vamos a facilitar el acceso al crédito para capital de trabajo y para invertir en maquinarias, industria 4.0 y logística. Esto ya lo hicimos en Buenos Aires. Junto al Banco Ciudad, en los últimos cuatro años entregamos casi 170 mil créditos a empresas por casi 300 mil millones de pesos para impulsar sus proyectos y desarrollo. Vamos a brindar asistencia técnica-financiera a las PyME para que puedan ser proveedoras de sectores estratégicos como la minería, energía y el agro. Esto además tiene mucha visión federal”

El precandidato presidencial también remarcó la necesidad de invertir en tecnología.

“Vamos a llevar adelante una estrategia digital centrada en la producción, dando acceso al 4G a las fábricas. Y vamos a avanzar con el 5G para hacer un shock de tecnología e innovación que incorpore inteligencia artificial, big data y robótica a la industria. Por último, vamos a fortalecer todo el sistema de innovación y calidad para la industria, a partir de financiamiento y asistencia técnica, para que mejoren sus productos y procesos”

Rodríguez Larreta aseguró que esas medidas permitirán “hacer realidad el sueño de una industria que innove, que use tecnología, sea más competitiva y que exporte mucho más”. Y concluyó: “Lo vamos a hacer porque hay muchos millones de argentinos con ganas de trabajar, que queremos vivir mejor, con capacidad de trabajo y talento. Lo vamos a construir juntos”.

Morales, en tanto, aseguró: “Venimos a compartir una visión que tiene que ver con más producción para más trabajo. El desafío que abrazamos con Horacio, entre otros, entre muchos otros, es que este país no saldrá adelante si no hay más producción y más trabajo. Y el trabajo es lo único que saca a los pobres de la pobreza. Así que hay ahí una cruzada que tenemos. Vamos a poner en marcha una política transformadora. No sólo que acomode las cuentas fiscales, resuelva la macroeconomía, sino que ponga proa en el desarrollo con sentido federal de la República Argentina. El pueblo argentino necesita saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. La industria es la fiel expresión del agregado valor en el territorio, en la República Argentina. Y el agregado valor para más trabajo para nuestro pueblo”.

Frigerio, agradeció a “Horacio y a Gerardo por acompañarnos y elegir a nuestra provincia para la presentación de uno de los pilares del proyecto nacional para la próxima gestión que tiene que ver con el desarrollo industrial. De alguna manera esa es una señal de cómo nos ven a los entrerrianos, con un potencial enorme para crecer en todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial. La principal preocupación de los entrerrianos hoy es la falta de trabajo. Tenemos un potencial dormido en Entre Ríos. Necesitamos rumbear para el lado que marca nuestra historia y nuestro ADN que tiene que ver con el trabajo, el esfuerzo, el orden, el mérito, la educación, ese es el rumbo que queremos para Entre Ríos. Muchas de estas políticas que vamos a implementar en nuestra provincia tienen que tener una coordinación con las policías nacionales Queremos dejar de ser la hermana pobre de la región”.

Las propuestas, una a una: