¿Cuánto pidió en dólares Charlotte Caniggia para ir a un programa?

Charlotte Caniggia es una de las mediáticas más controversiales de la Argentina. La joven, que acaba de ser tía tras el nacimiento de Venezia, la hija que tuvo su hermano Alex con Melody Luz, cuenta con 1.5 millones de seguidores en las redes sociales. Es amada y odiada por muchos y en las últimas horas sumó una nueva polémica.

Según Ángel de Brito, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis habría pedido una fortuna para estar como invitada en Noche al dente, programa que conduce Fernando Dente en América.

Al parecer, la producción del ciclo se habría contactado con Charlotte, pero quedaron atónitos cuando escucharon su costoso cachet en moneda extranjera. “Charlotte pidió 1500 dólares para ir al programa de Fernando Dente”, escribió el conductor de LAM (América).

Al viralizarse la información, los usuarios de Twitter comenzaron a opinar sobre el manejo de Caniggia en los medios. “Charlotte debería pagar para ir a programas. Cero talento. Ni carisma tiene ya”, “Qué le pasa a esa pende ridícula. La culpa es de los que la invitan”, “No necesita de esa, por favor. Ella debería pagar para ir a programas” y “Yo con 30 mil pesos me arreglo, me pago la operación que me tengo que hacer, y tengo cosas más interesantes que contar que Charlotte” fueron algunos de los mensajes de los internautas en la red social.

Charlotte Caniggia se enojó con un taxista en pleno viaje: “¿Habrá alguno que no hable?”

Charlotte Caniggia siempre causa furor cada vez que publica contenido en sus redes. Con más de un millón y medio de seguidores, la influencer comparte el día a día de su excéntrica vida tanto en Instagram como en otras plataformas. A pesar de tener un perfil más bajo que su hermano Alexander, esta vez fue ella el centro de atención por un particular video que subió a sus historias y que generó mucho revuelo.

Al parecer, la modelo estaba llegando tarde a un lugar y por esa razón decidió tomar un taxi. Sin embargo, no ayudó demasiado y tardó mucho más de lo que imaginaba. Durante el viaje, la hija de Mariana Nannis subió una ‘storie’ enojada por la gran cantidad de autos que había en la ciudad. “Odio este tráfico”, escribió en una selfie en primer plano.

Lo que terminó de fastidiar a la influencer fue que el taxista no paraba de hablar. Segundos después de haber subido la historia, compartió otro video donde se podía escuchar al chofer del auto mientras ella estaba notoriamente harta de la situación. “Cuando vos tenés este problema que están todos amontonados y todos quieren salir, lo mejor es tener paciencia”, dijo él.

Ella respondió tajante: “Es verdad”. Charlotte cortó el video en ese momento pero agregó un textual que indignó a algunos seguidores e hizo que le llovieran varias críticas en las redes: “¿Existirá algún chofer que sea mudo y que no hable?”. La exparticipante de Showmatch se mostró muy diferente a la imagen que suele tener frente a las cámaras y sus seguidores no lo dejaron pasar por alto. /TN