Wanda Nara dijo que “está muy bien” de salud y contó por qué viajará a Turquia

jueves 27 de julio de 2023

Wanda Nara mantiene el hermetismo en lo que respecta a su estado de salud. Sin embargo, este jueves habilitó una caja de preguntas en Instagram. Al ser consultada por los usuarios sobre ese tema, no dudó en responder y llevar tranquilidad.

“¿Cómo te sentís? En la TV dijeron que te vas a hacer un tratamiento, ¿en dónde?”, quiso saber un seguidor. “No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro”, respondió la mediática en referencia a Icardi que forma parte del Galatasaray, equipo de Turquía.

Además, aprovechó para aclarar que “está muy bien” de salud. “Se dijeron muchas mentiras. Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir que están hablando de la vida de otro”, reflexionó sobre los transcendidos.

Acto seguido, la empresaria posteó una selfie desde su auto y escribió: “Me merezco un poquito de verano, trabajé mucho”.

Wanda Nara, de la preocupación por su estado de salud al comunicado en redes sociales

Hace diez días, Wanda Nara habló por primera vez desde su internación: “Estoy en casa a la espera de los exámenes”. El miércoles por la noche, la conductora de MasterChef (Telefe) fue atendida en el Sanatorio Los Arcos y permaneció internada. Sin embargo, desde entonces tanto ella como su entorno mantuvieron un total hermetismo sobre su estado de salud.

En medio de las especulaciones y trascendidos, la empresaria rompió el silencio en su perfil de Instagram, donde agradeció las muestras de cariño, aclaró que está a la espera de nuevos exámenes y señaló que mantendrá todo en la intimidad familiar para resguardar a sus hijos.

El mensaje de Wanda Nara en su Instagram

Buen día a todos, acá estoy después de unos días que necesite para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó;

El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios.

Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos.

Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos. /TN