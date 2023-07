Maria Becerra y J Rei están comprometidos: ¿quién le pidió matrimonio a quién?

viernes 28 de julio de 2023

Maria Becerra y J Rei están más enamorados que nunca, y en medio de sus paradisíacas vacaciones en las playas de Grecia, ella le propuso matrimonio a él y J Rei dijo que sí.

"Me dijo que sí. Comprometidos. Te amo tanto mi amor, me estalla el corazón de felicidad... No paro de llorar Dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado", escribió la cantante, con una foto de sus manos entrelazadas con los anillos puestos.

Cabe destacar que las alianzas tienen el detalle de una piedra rosada en forma de corazón.