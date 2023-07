Ola de calor en el planeta: ¿Llegamos a un punto de no retorno?

Por último, comparó el cuidado de la naturaleza con el mantenimiento de una infraestructura. "Nunca se ha contabilizado el costo de la naturaleza, como si el aire y el agua fuesen gratis. Si uno pagara por los servicios ecosistémicos, seguramente habría más consciencia. Hace falta monetizar los servicios ecosistémicos, que no vienen como por arte de magia. Es como no pagar por el mantenimiento de la infraestructura y la naturaleza es la infraestructura de infraestructura y no lo estamos pagando".

Una vecina de Sicilia dijo: “Vivimos en la provincia de Messina y yendo por la ruta el aire se ve gris, se percibe el humo, un calor terrible; y hay zonas donde el costado de la ruta está prendido fuego y había un helicóptero que aparentemente estaba rescatando a alguien”.

Por su parte, Pablo Canziani, miembro de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, alertó sobre la situación actual de un aumento de la temperatura media del planeta, lo que lleva a que se produzcan las olas de calor.