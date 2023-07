Hay un nuevo lugar en la mira para aliviar al sistema carcelario

viernes 28 de julio de 2023

En la zona norte del Gran San Miguel de Tucumán, en el cuadrante de Av. Francisco de Aguirre entre calles Rivadavía, ciudad de Madrid y 25 de Mayo funcionan predios del Ministerio de Desarrollo Social, Seguridad y Educación. Según información a la que accedió nuestro medio, estarían analizando trasladar a detenidos de las diversas cárceles de la provincia para aliviar al sistema carcelario.





La crisis carcelaria es el tema de conversación entre las principales autoridades de la provincia, a pesar de que en la provincia rige la emergencia en seguridad, desde 2016, la situación ha empeorado.

Otra opción es trasladar a detenidos al ex Arsenal

En las últimas horas, se conoció la posibilidad de trasladar a presos al Ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde funcionó el principal centro clandestino de detención y exterminio del NOA, ya que según datos del Ministerio de Seguridad, hay 1.900 detenidos en las comisarías de la provincia. Hoy una persona que cae detenida no puede ir a Villa Urquiza porque no hay cupo.