“And Just Like That” trae de regreso a un personaje muy querido

viernes 28 de julio de 2023

“14 de febrero” es el séptimo episodio de And Just Like That que recién llegó a la plataforma HBO Max. La secuela de Sex and the City se ha convertido en uno de los títulos favoritos del público por abordar problemáticas del mundo actual a través de los ojos de las famosas chicas de Nueva York, interpretadas por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon. Con más de 50 años, Carrie, Charlotte y Miranda enfrentan nuevos desafíos y atraviesan aprendizajes en sus relaciones personales.

La serie fue renovada tras su éxito en 2022 y, cuando llegó el primer vistazo de la segunda temporada, se confirmó el regreso de un personaje muy querido por la audiencia: Aidan, interpretado por el actor John Corbett. Él fue uno de los novios de Carrie Bradshaw en el pasado y, de hecho, ella pone fin a su relación con él para escoger un apasionado romance con Mr. Big (Chris Noth). Este último se convertiría en su esposo, pero su muerte en el spin-off dejaría devastada a la protagonista.

Ya como una mujer viuda, Carrie se aventura una vez más en la búsqueda del amor y cae en cuenta que no es tan fácil volver a las citas en esta etapa de la adultez. Sin duda, los romances espontáneos fueron lo suyo en sus años más jóvenes durante los 90, pero ahora ella busca únicamente tener la compañía de alguien sin medir su perfección a nivel físico o sexual. Quiere tener un nuevo comienzo y no sentirse tan sola.

Así es como aparece Aidan de vuelta en su vida y la chica neoyorquina siente otra vez una atracción inmediata hacia él. La relación que ambos tuvieron en Sexo en la ciudad nunca fue mala, sin embargo, ella no lo intentó demasiado porque su corazón le pertenecía a alguien más. Después de dos décadas, las situaciones han cambiado y los sentimientos se han reavivado.

El otro gran regreso en “And Just Like That”

Además de Corbett, hay un rostro más que los fans de And Just Like That mueren por ver antes de que se termine la segunda temporada. Se trata de Kim Cattrall, la icónica Samantha Jones que completaba el cuarteto de amigas. Como ha sido evidenciado públicamente, la actriz no guarda simpatía hacia su compañera de reparto Sarah Jessica Parker, pero —contrario a lo que se esperaba— accedió a participar en una sola escena sin tener contacto con el resto del elenco.

Según los reportes iniciales de su participación, ella aparecería durante una llamada telefónica con Carrie y le brindaría un sabio consejo. Aún no está confirmado que esta será la escena que veamos en pantalla, así que, sólo queda esperar a ser testigos de cómo la ficción abordará este tan esperado retorno de la brillante e independiente Samantha que todos aman.

La segunda temporada de And Just Like That continúa en emisión en HBO Max. Por ahora, se pueden ver siete episodios.