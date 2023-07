"Noche con amigos": los Messi y los Beckham juntos

viernes 28 de julio de 2023

Lionel Messi sigue mostrando escenas de alegría desde que se inició su estadía en Miami para ser parte del Inter de esa ciudad. Tras exponer pinceladas de su talento más puro en los dos partidos que disputó con el elenco que comanda Gerardo Martino, la Pulga salió a disfrutar de la noche de Estados Unidos con un grupo muy especial.

Leo y su esposa Antonela Roccuzo compartieron una cena con Sergio Busquets, su pareja Elena Galera y los propietarios del Inter Miami: Jorge Mas y David Beckham, quienes estuvieron acompañados por sus respectivas parejas Aleyda y Victoria.

“Noche con amigos”, escribió el capitán de la selección argentina en el posteo que realizó en su Instagram que estuvo acompañado por un emoji de una copa de vino. También publicó una serie de fotos de la noche Victoria Beckham: “La familia”.

El lugar elegido para disfrutar la velada fue el restaurante japonés Gekko, según publicó el propio lugar en sus redes sociales y el propietario, que cuenta con un menú para cenar o para beber cocktails. “La cena perfecta... Familia”, escribió David Beckham en el posteo que llevó a cabo en su perfil oficial de Instagram.

Leo y Busi debutaron juntos contra Cruz Azul en la primera fecha de la Leagues Cup en un DRV PNK Stadium colmado. Su ingreso en el segundo tiempo cambió la cara del equipo que terminó celebrando la victoria con un fenomenal tiro libre del argentino desde la puerta del área en el último minuto. Días más tarde fueron titulares por primera vez contra Atlanta United también de local y otra vez fueron el engranaje clave para sumar un aplastante 4-0 con dos tantos de la Pulga.

El grupo de estrellas sumará a otra figura, que a la vez es un amigo de ambos: Jordi Alba recibió la visa para ingresar a Miami y se espera que desembarque en territorio norteamericano en las próximas horas según detalló el diario catalán Mundo Deportivo.

¿Dulce o amargo? Lionel Messi "argentinizó" a David Beckham

Las preguntas, una vez que aterrice, serán para el Tata Martino: ¿contará con el lateral español en el próximo partido? Inter Miam disputará el miércoles 2 de agosto en el DRV PNK Stadium en horario a definir los 16avos de final del torneo que reúne a equipos de la MLS y del fútbol mexicano.

El elenco rosa espera conocer a su rival este fin de semana: será el líder del grupo South 2 que componen Houston Dynamo (3), Orlando City (2) y Santos Laguna (1). Cabe destacar que los últimos dos equipos mencionados se enfrentarán este sábado desde las 20.30 en el Orlando City Stadium.

Durante las últimas horas se difundió una entrevista de Beckham en The Athletic donde relató la divertida escena en la que se enteró que Messi firmaría con su franquicia: “Estaba en Japón con la familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no dejaba de vibrar. Mi esposa me dijo: ‘¿En serio? ¡Apaga tu teléfono!’. Miro mi teléfono y digo: ‘¿Qué pasó? ¡Algo ha pasado!’. Me puse las gafas y dije: ‘¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Él lo ha anunciado!’. Mi esposa me dijo: ‘¿Qué quieres decir con que lo ha anunciado?’. Le dije: ‘¡Salió en la televisión y dijo que viene a Inter Miami!’. Se me pone la piel de gallina al hablar de eso”.