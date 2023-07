Cinthia Fernández furiosa con "El Negro" Oro: brutal cruce al aire

Fue allí que intervino Oscar González Oro, el conductor del programa, para poner paños fríos a la discusión que iba creciendo. "Les pido, por favor: si tienen una cuestión personal, la dirimen en el corte...", les dijo tanto al entrevistado como a su panelista.

"Yo hice una pregunta periodística", respondió contestataria Cinthia. "No te la quiere contestar, tiene derecho", respondió el Negro, intentando calmar las aguas. Pero Fernández, quien ya tuvo dos fuertes enfrentamientos con el periodista desde que se sumó a la conducción, no se achicó: "Y puedo preguntar las veces que se me canta".

"No, no es así. Las reglas del juego no son así", la frenó Oro. "¿Ah no son así? Listo. Harta me tienen", se escuchó de fondo a la panelista, mientras se sacaba el micrófono y abandonaba el piso completamente enojada.

📺 Cinthia Fernández furiosa con "El Negro" Oro: feroz cruce al aire



🗨ï¸Â"No me siento cómoda con él"

🗨ï¸Â"Soy titular, yo me quedo"

🗨ï¸Â"Me pidieron que haga un circo"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/dbHWx5Un9b — América TV (@AmericaTV) July 28, 2023

Tras el cruce, Cinthia Fernández volvió al panel y tuvo un careo con González Oro

Después del momento incómodo que se vivió al aire de Nosotros a la mañana, Cinthia Fernández volvió a sentarse en el panel un rato antes del cierre del programa y allí realizó un descargo tras haber abandonado el piso.

"¿Estás bien?", quiso saber El Negro Oro. Entonces, la panelista del ciclo se sinceró, todavía visiblemente afectada por la situación que acababa de vivir: "No, porque no estoy acostumbrada a ciertas maneras de trabajo. Me siento una mujer muy libre hace muchísimos años, no me gustan ciertas situaciones, no las sé disimular, no me gusta quedarme callada, no me hace bien...".

"Está bien, pero te lo dije la otra vez. Todos tienen derecho a preguntar, a hablar, pero en orden, Sino se transforma en un programa que no quiero hacer: el griterío, que se cruce uno con otro. De esa manera podés preguntar lo que se te dé la gana...", le intentó explicar el conductor.

Pero la bailarina estaba firme en su postura: "No considero trabajar en desorden. De hecho tengo rítmicas de laburo que vengo hace muchísimos años laburando de esto. No me creo mil, no soy la mejor, no soy la peor. Soy una laburante. No es por Andrés (Nara), ni nada. Discutir con una persona es casi una gimnasia para mí. Porque en algún punto, también son personajes. Es dinámica de televisión".

"Estábamos debatiendo algo que había pasado acá. Vos no estabas y me hubiese gustado que me dejen desarrollar. Me hubiera gustado que, ante la elevación de voz, otros tratos, otras frenadas. No estoy bien, no me siento cómoda...", dijo Cinthia, dando a entender que no concuerda con las formas de conducir de González Oro.

En ese momento, Fernández se quebró. "No llorés", le dijo Mariel Di Lenarda, su compañera. "Prefiero llorar antes que putear, pero siempre voy a ser fiel a mis convicciones y ser sincera", concluyó la panelista.