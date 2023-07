Ryan Reynolds saludó a Sandra Bullock por su cumpleaños con un picante recuerdo

viernes 28 de julio de 2023

Ryan Reynolds no olvidó el cumpleaños de su amiga Sandra Bullock y no dudó en hacerle una broma, compartiendo una escena, en la que ambos aparecen desnudos, de la comedia romántica que protagonizaron en 2009, ‘La Propuesta’.

El esposo de Blake Lively le dedicó un gracioso texto donde también la halaga resaltando su belleza y llamándola “deslumbrante”.

“¡Feliz cumpleaños a la inimitable y deslumbrante Sandra Bullock! Para tu cumpleaños este año, conseguí coordinadores de intimidad para ambos. Y un departamento de recursos humanos. ¿Y ropa?”, escribió el actor.

La historia de la incómoda escena

Aunque ya han pasado muchos años desde que se grabó esta comedia romántica, ‘La propuesta’ es una de las películas que hasta el día de hoy sigue siendo la favorita de muchos.

Por lo que, en algunas entrevistas les siguen preguntando a los protagonistas por esta película de 2009. Así que, en 2021, le consultaron Sandra Bullock cómo fue grabar la escena del desnudo con Ryan Reynolds.

“Ryan y yo teníamos estas cosas color carne pegadas a nuestras partes íntimas. Mi cabello estaba estratégicamente sobre mis pezones y el pequeño amigo de Ryan... bueno no pequeño. Es lo que sea que esté allí y no lo sé porque no lo vi. ¡No miré!”, confesó en el podcast About Last Night de Adam Ray.

“Cuando dijeron ‘corte’, realmente no podíamos movernos... Entonces, escuché a Anne Fletcher— la directora— desde la oscuridad decir: ‘¡Ryan, podemos ver tu escroto!’... Todos en la oscuridad se dieron la vuelta para ver si podían encontrar un monitor. Yo dije: ‘Anne, hay formas de decir esa información’”, agregó.

Además, comentó que aceptó realizar la escena desnuda, porque se traba de un momento divertido e incómodo.

“No me verás tratando de ser sexy en la vida real o en la pantalla. ¡Simplemente no tiene sentido! Fue por esa razón. Con un amigo en el que confío cómicamente y en cuanto a seguridad, sabía que estaba con alguien en quien podría confiar”, dijo.