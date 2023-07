Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $420.000 en un mes

sábado 29 de julio de 2023

A la hora de invertir, hay una amplia gama de posibilidades que abarcan desde las opciones más osadas, hasta las más seguras y sencillas de manejar. Dentro de este espectro, una alternativa muy popular y poco arriesgada son los depósitos a plazo fijo.

Los depósitos a plazo fijo de hasta $30 millones pagan un interés de 97% nominal anual. Con estas colocaciones a un mes, que permite hacerse de un extra con los intereses que genera.

Si uno busca contar con $420.000 por mes, ¿cuánto dinero debe colocar en un plazo fijo a 30 días?

Si una persona busca contar con $420.000 por mes, deberá invertir $5.280.000 en un plazo fijo de 30 días, obtendrá un total de $5.700.953,42 cuyo interés ganado es de 420.953,42 pesos.

Cuánto dinero se puede ganar con un plazo fijo de $420.000 a 30 días

Si se realiza un plazo fijo de $420.000 por 30 días , obtendrá un total de $453.484,93 cuyo interés ganado es de 33.484,93 pesos.

Si al finalizar ese período, opta por un nuevo plazo fijo por 30 días con los $453.484,93 obtenidos anteriormente, al final del plazo recibirá $489.639,56.

Ventajas de los depósitos a plazo fijo: mayor seguridad

Contrariamente a otros productos financieros, los depósitos a plazo fijo ofrecen unos intereses invariables que se concretan desde el primer día de la contratación. De esta forma, sabrás cuáles serán las ganancias que vas a percibir por introducir tus ahorros en este tipo de cuenta. Cuando el contrato llegue a su fin, podrás decidir si retirar todo el dinero o solo una parte, o renovar el contrato de manera automática.

La mayor ventaja de los depósitos a plazo fijo es que ofrecen mucha tranquilidad, porque no se corren ningún riesgo de que el dinero invertido en ellos genere pérdidas. Y es que esa rentabilidad fija que obtendrás se ingresará anual, trimestral o semestralmente en tu cuenta. Eso sí, no vas a poder usar ese dinero hasta que el contrato culmine.

Para que estos depósitos sean rentables, no solo es interesante que realices una búsqueda y compares las distintas opciones de las entidades financieras que te los ofrecen, sino que tengas en cuenta el dinero del que dispones para invertirlo en este producto bancario. Recuerda que debe de ser una cantidad que llegue al mínimo de lo que exige el banco que elijas y que debe ofrecerte una rentabilidad atractiva.

Desventajas de los depósitos a plazo fijo: el dinero se bloquea

A pesar de todas las ventajas de este tipo de producto para el ahorro, los depósitos a plazo fijo no son para todo el mundo. Si no estás seguro de que la cantidad que quieres invertir no te va a hacer falta en el corto plazo —debido a un imprevisto o un pago inesperado, por ejemplo—, este tipo de depósitos no son para ti.

El motivo es que si retiras el dinero antes de que el contrato finalice tendrás que abonar una penalización. Asimismo, mientras esté vigente no podrás mover el dinero. El depósito se encontrará completamente bloqueado para que no puedas hacer ingresos ni retiradas de efectivo.

Además, ten en cuenta que no habrá ninguna tarjeta de débito asociada y no podrás realizar transferencias. Una vez el dinero entra, solamente podrás volver a gestionarlo cuando el contrato haya, por fin, llegado a su fin. Con todo, debes prestar atención a si existen comisiones por la contratación de estos depósitos, ya que algunas entidades financieras aplican un porcentaje por su apertura.

Aunque esto no es lo habitual, fíjate en si el banco elegido establece este requisito. Por eso, es importante que compares entre diferentes opciones, puesto que así podrás asegurarte de elegir la mejor para tu caso particular