Conoció por Facebook a una mujer y lo asesinó en la primera cita

sábado 29 de julio de 2023

Se conocieron por Facebook, chatearon más de un mes y cuando un hombre de 29 años de Uruguay iba a tener la primera cita con la mujer que conoció por la red social, se le acercaron tres personas encapuchadas, que quisieron robarle, pero le terminaron disparando. El hombre llegó en su Peugeot 206 al barrio Piedras Blancas, al noroeste de Montevideo, cuando los tres hombres se acercaron al vehículo y la víctima escuchó: “Quedate quieto o te quemo”. Según informaron El Observador y Telemundo (Canal 12), le dispararon por la ventana de atrás del asiento del acompañante. El conductor intentó huir, pero no lo logró. La bala impactó en él, que terminó muriendo allí, con su celular al lado de la pierna. Cuando la policía uruguaya encontró el cuerpo, en el celular tenía una llamada perdida de Melani. En los chats que mantenía con la supuesta mujer, se encontraron varios mensajes entre ellos dos. “¿Por dónde venís, amor?”, “Hola amor, avisame cuando estés llegando así salgo para afuera”, decían algunos de los textos divulgados por Telemundo. Leé también: Todo lo que deben saber los hinchas de Atlético Tucumán antes de ir al estadio “Madre de Ciudades” “Tuve un inconveniente porfi, mañana nos vemos si podés”, “Dale, nos vemos mañana, ta”, “Sí, claro amor, pasá ahora” y “ahora, estoy afuera, está frío”, son otros de los mensajes que se encontraron en el chat. Sin embargo, la chica con la que el hombre había estado hablando no era ella, ni existía una Melani que chateara con él. El nombre, el perfil de Facebook y la cuenta de WhatsApp que utilizaba eran falsos. Detrás de los mensajes truchos, había una pareja que, tras la investigación de la Fiscalía, fue condenada por la Justicia. La mujer deberá cumplir una pena de 20 años de penitenciaría como coautora de un delito de homicidio agravado, mientras que el hombre fue condenado a 24 años y seis meses de prisión. El agravante fue que hayan cometido el homicidio con la intención de cometer otro delito, en este caso, el robo. En un primer momento, habían hablado de que ella le vendería fotos eróticas y terminaron acordando para salir. En la conversación, el interés de la mujer por ver al joven aumentó cuando él le contó que era un productor de televisión. “Se pudo apreciar también que hay un despegue de interés en la conversación cuando la persona manifiesta que trabaja en la tele”, dice la sentencia del juez Huberto Álvarez. La fiscal adscripta Micaela Dávila, que participó de la investigación, indicó que habían arreglado que la cita sería paga. Leé también: El verdadero Bukele: echa a médicos que protestan y silencia a un periodista Los testigos declararon que fueron tres los hombres que se le acercaron al auto, pero solo se pudo identificar a uno de ellos. Este joven, que resultó condenado, era el novio de la mujer con la que la víctima había arreglado el encuentro. Los testigos declararon que tiempo antes del homicidio los habían visto caminando juntos por la zona. El vínculo entre ellos dos está probado porque convivían en la casa de la madre del hombre, informó El Observador. En sus redes sociales, el joven publicaba fotos con armas y una de las que mostró era similar a las que se utilizó en el crimen. La Fiscalía lo acusó por la autoría del homicidio y a la novia como coautora. Para el juez, sin embargo, no estaba probado que haya sido él quien disparó el arma porque podría ser cualquiera de los otros dos que estaban en el auto. Por eso, los condenó a ambos por coautoría. Para resolver el caso fueron clave los chats extraídos de los celulares y los testigos que, en algunos casos, declararon con reserva de identidad.