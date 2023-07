"Te vamos a hacer desaparecer", la amenaza de la Policía santiagueña a un periodista tucumano

sábado 29 de julio de 2023

En la voz de Franco Vera, fotógrafo del diario La Gaceta, se perciben el dolor y la impotencia. El reportero gráfico fue aprehendido cuando intentaba tomar imágenes de los hinchas de Atlético Tucumán que, en la previa del choque entre el Decano y Central Córdoba, querían entrar al estadio Madre de Ciudades.

"La Policía de Santiago del Estero me dijo que, por ser tucumano, me iba a hacer desaperecer; que no me haga el vivo", afirma. A Franco lo aprehendieron por hacer su trabajo. Por querer captar el momento de los incidentes.

Todo comenzó cuando simpatizantes tucumanos comenzaron a correr luego de derribar una valla para entrar al estadio. En ese instante los agentes de la fuerza empezaron a disparar balas de gomas y comenzó una batalla campal. Y ahí Franco comenzó a ejrcer su profesión.

"Me agarraron y me dijeron que no haga fotos. Que no les importaba que sea de prensa, que ahí mandaban ellos. Era un policía que estaba como loco. Pude hacer unas imágenes, pero ahí me sacaron todo y me llevaron preso", recordó el fotoperiodista, desde la comisaría donde acudió para dejar asentada la denuncia.

"No solo me pasó a mí. Daniel Coronel, periodista, fue golpeado y hasta destrozaron su equipo celular", agregó el reportero. Y siguió: "esto no debería suceder".

Por último, contó que "por haber sacado esa foto (la que se ve abajo) empezó el conflicto".

Repudio generalizado

Tras los hechos, la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) condenó con firmeza las violentas agresiones que sufrieron el fotógrafo y el cronista del diario.

En un comunicado, el sindicato demandó que este hecho sea aclarado por las autoridades de seguridad santiagueñas.

#HACEINSTANTES 🔴Golpearon y detuvieron al fotógrafo Franco Vera que cubre el partido de Central Córdoba contra Atlético Tucumán en Santiago del Estero. Hubo incidentes entre las dos hinchadas y personal de Infantería local reprimió y golpeó a la gente. pic.twitter.com/cZratCL0r5 — Tucumán Digital (@Tucuman_Digital) July 29, 2023

“Repudiamos y nos solidarizamos con los trabajadores que tuvieron que vivir está situación violenta. Nos preocupa que en estos tiempos tengamos que seguir viviendo situaciones violentas con represiones y hostigamiento contra nuestra profesión y nuestra integridad física”, afirmó el secretario general de la APT, Oscar Gijena.

“Exigimos que las autoridades responsables de tomar estás decisiones autoritarias y nefastas brinden las explicaciones y determinen sanciones a los violentos uniformados. también pedimos la inmediata liberación del compañero”, sostuvo.

#AtléticoTucumán #CentralCordoba

Asi se llevaron detenido a mi compañero FRANCO VERA, fotografo de ARGRA y del diario LA GACETA, Tucumán.

Sin motivos, solo por fotografiar y hacer videos del descontrol que fue el ingreso de los hinchas visitantes. No solo le pegaron, le quisiero pic.twitter.com/npVj9vhNmn — Daniel Coronel (@NaniEl_OK) July 29, 2023

A su vez, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, también se expresó. "Adepa repudia la detención arbitraria e injustificada de Franco Vera, fotógrafo de @LaGacetaTucuman, mientras cubría incidentes protagonizados por hinchas y efectivos de la policía local en las inmediaciones del estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero".