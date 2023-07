Yanina Latorre atacó a Antonela Roccuzzo y estalló la bronca en las redes

domingo 30 de julio de 2023

La reconocida panelista de televisión, Yanina Latorre, dio una entrevista candente y llena de sorpresas al canal de YouTube Terapia Picante. Durante la charla, abordó diversos aspectos de su vida personal y profesional, incluyendo sus peleas más recordadas y su relación con su esposo, Diego Latorre.

Mientras la invitada recordaba parte de su trayectoria, el conductor del ciclo quiso saber qué le recomendaría a una chica que comienza a salir con un futbolista joven que promete ser una estrella en su carrera. Sin dudarlo, Yanina disparó: “Que se aguanten los machistas que son, porque siguen siendo muy machistas. Yo durante mucho tiempo lo acompañé, dejé todo por él, no me arrepiento, porque crié a los chicos, pero sos como... Antonela Roccuzzo, la amamos, pero es la mujer de Messi”.

Sin dejarlo ahí, aclaró su opinión sobre la carrera de la modelo: “A ella la contratan marcas de Europa para hacer publicidad, pero solo porque está casada con Messi. Sola todavía no logró nada. Y no la estoy criticando a ella, pero siempre estás como un paso atrás del jugador”.

Yanina Latorre opinó sobre Antonela Roccuzzo y generó polémica en las redes: “Sigue siendo la mujer de Messi”

“¿Messi sería Messi sin Antonela?”, quiso saber el entrevistador. Al instante, la panelista contestó: “El talento de ellos es el talento de ellos, tampoco los subestimemos. Vos podés ayudarlos, acompañarlos y hacer que tengan una vida mejor”. En ese sentido, ejemplificó: “Gracias a Antonela seguramente él no se acuesta tarde, no sale todas las noches, no toma alcohol...”.

Sobre el trabajo que deben hacer las mujeres de los futbolistas, Yanina explicó: “Lo acompañas, le crías a los pibes, le tenés la casa bien, lo ayudás en la mudanza, todo para que el rey esté contento. El tema es que es un negocio familiar, vos dejás todo porque sabés que gracias a ese laburo vivís bien toda la vida. Hoy una feminista no podría estar con un jugador de fútbol. Lo mata a los dos minutos”.

Yanina Latorre generó polémica en las redes tras opinar de Antonela Roccuzzo

Si bien el video de Terapia Picante tiene más de dos meses, el clip del fragmento se viralizó a través de Twitter en las últimas horas. Como era de esperarse, miles de personas opinaron al respecto y el nombre de la angelita se volvió tendencia.

“Antonela por lo menos mantiene su apellido”, “Gambeta Latorre viendo como se le esfumó la posibilidad de hacerle una nota a Messi”, “¿Y qué hizo ella, además de ser la mujer de Latorre? ¿Ir a decir boludeces las 24hs en cada canal?” y “Tiene razón en parte. Es un negocio y lo saben. Primera y última vez que coincido con esta”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Como es de costumbre, Latorre no se quedó con palabras en la punta de la lengua y terminó el tema de la entrevista con una aclaración polémica: “El tema es que es un negocio familiar, vos dejás todo porque sabés que gracias a ese laburo vivís bien toda la vida. Hoy una feminista no podría estar con un jugador de fútbol. Lo mata a los dos minutos”.