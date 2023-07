Las ideas del equipo de Massa para el sistema de salud, según Pablo Yedlin

domingo 30 de julio de 2023

"En el equipo de Sergio Massa la idea es fortalecer el sistema de salud, mejorar la rectoría desde el Gobierno nacional, apostar a un recurso humano en salud mejor pagado y con otros tiempos de capacitación" y fortalecer "la integración del sistema, que no significa dejar de tener un sistema mixto", aseguró el senador por Tucumán, Pablo Yedlin, precandidato a diputado por Unión por la Patria y uno de los referentes en salud en el oficialismo, ex ministro del área en Tucumán y presidente de la Comisión de Salud en la Cámara baja.

En su paso por Diputados, Yedlin tejió una buena relación con el actual ministro de Economía, cuando el precandidato a presidente de UPP presidía la Cámara. La buena relación se mantiene, así como el vínculo de ambos con Juan Manzur.

El hoy senador se muestra convencido de que "el sistema de salud argentino es muy robusto, pese a las críticas habituales". Pero también reconoció que algunas de esas críticas tienen sustento y que se trata de un sistema "fraccionado, fragmentado, con problemas de financiamiento e inequidades", ya que "no es lo mismo la atención o la mortalidad materna en algunas ciudades del interior o en la Ciudad de Buenos Aires".

"Esto es real y es un problema para los argentinos y las argentinas", apuntó antes de mencionar otros puntos complejos: que muchos egresados de medicina no hagan las residencias "porque están mal pagas", que los costos de los medicamentos lleguen a representar "en algunas obras sociales el 40% del presupuesto, cuando en teoría no deberían superar el 20%", o que no se haya logrado aún generar una agencia de evaluación de tecnología.

Las miradas sobre la salud de la oposición y del massismo

Yedlin coincidió en que "no se ha escuchado mucho a los candidatos" hablar sobre qué sistema de salud planean para sus hipotéticos gobiernos. Pero cuestionó: "Sabemos por la experiencia del gobierno de Mauricio Macri y lo que se escucha de (Javier) Milei, Patricia Bullrich, (Horacio Rodríguez) Larreta, ellos entienden que el sistema de salud debería ser gobernado por el sector privado y el Estado no debería tener un rol de clara intervención".



"Nosotros creemos que en un país tan fragmentado como el nuestro es todo lo contrario, que la presencia de un ministro de Salud y una fuerte rectoría desde el gobierno nacional es fundamental", enfatizó en declaraciones a radio Continental.

Un sistema de salud mixto, pero más integrado

Según el hoy senador -que es médico de formación- en un gobierno de Massa el sistema iría hacia "una fuerte rectoría del Ministerio de Salud nacional, con otra potencia", sobre lo que destacó que tienen "un proyecto de ley de modificación del Consejo Federal de Salud con otra mirada, en la que no solamente participen lo ministros nacionales sino también el sector privado, el de la seguridad social, el PAMI".

Insistió además en que "otro punto indudablemente es el del recurso humano en su capacitación y fortaleza". Y enfatizó en que, además, "el sistema precisa una integración porque la fragmentación y segmentación que tenemos lo hace ineficiente, que no significa dejar de tener un sistema mixto".

"La Argentina tiene en su historia, y así va a seguir siendo, un sistema de seguridad social, un sistema público y, obviamente, el sector privado. Estos tres sectores van a seguir jugando en la Argentina. Lo que tenemos que hacer es generar los convenios suficientes para que, centrado en el paciente, el financiamiento discurra hacia los distintos efectores y las calidades armando redes integradas de atención en todo el país", pronosticó para concluir: "Tenemos que intentar que el sistema se unifique lo más posible en ese sentido, en que la calidad de atención sea la que todos nos merecemos"./cronista.com