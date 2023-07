Especialista analiza la problemática de la educación argentina

lunes 31 de julio de 2023

La problemática de la educación argentina, expresada en la deserción escolar en menores de 5 a 11 años fue abordada por el especialista en la materia, Marcelo Soria Catania, quien en diálogo con Los Primeros TV manifestó que junto a un jesuíta de Perú elaboró un programa denominado VUYA (Vida Util y Alegre), que tiene el preacuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para su implementación.

El referente jesuita explicó que en el centro científico de París, Francia, "hemos determinado que los chicos entre 5 y 11 años que abandonan la escuela no regresan más" y a su vez, indicó que "hoy en el país se está viviendo las consecuencias de la corrupción, que lo único que trae para un país, es pobreza e ignorancia. Y hoy tenemos las dos cosas".

Soria Catania aseguró que la corrupción se soluciona a partir del cumplimiento de la ley, pero muy distinto es el caso de la Educación, que no se soluciona con dinero y para ello, "tenemos que remontarnos a lo que dijo Platón: sin justicia no hay república. Y hoy el pueblo reclama justicia", añadió.

Al analizar la situación educativa específicamente, el especialista aseguró que "el problema del sistema educativo pasa por la falta de valores. A los alumnos no le preguntan o no les enseñan por el amor a la Patria, por el amor al prójimo o qué es el bien común. Esos son valores esenciales para la comunidad y por eso no vivimos en comunidad".

A partir de la implementación de VUYA, Soria Catania manifestó que por el término de un año se está desarrollando en forma experimental para medir sus posibles resultados en el barrio Avellaneda, en San José.

Allí, en un pequeño merendero son asistidos para realizar sus tareas escolares y los relacionan con otros pares para desarrollar trabajos grupales.